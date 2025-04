DeepSeek a transféré des données de ses utilisateurs sans aucune autorisation

Alors qu’Apple et Meta se sont pris une amende record de l’UE, c’est au tour de DeepSeek, l’IA chinoise, d’entrer dans la tourmente, hors Europe. L’essor de DeepSeek a mis plusieurs régions en alerte. Bien que le chatbot IA de l’entreprise puisse être utilisé facilement dans de nombreux endroits, des pays comme la Corée du Sud ont purement et simplement interdit le service en raison de préoccupations de sécurité. Selon un rapport récent, les autorités sud-coréennes auraient eu raison de suspendre le service, car une agence de protection des données affirme que DeepSeek transmettait des données utilisateur et des invites à l’étranger sans consentement.

Ces transmissions de données se sont produites alors que DeepSeek était encore disponible en Corée du Sud, où il a été lancé en janvier.

Selon Reuters, la Commission de protection des informations personnelles de Corée du Sud a déclaré que les informations personnelles des utilisateurs étaient envoyées à plusieurs entreprises situées en Chine et aux États-Unis sans autorisation. Le rapport précise que DeepSeek n’avait pas le droit de transférer ces données, mais que cela s’est produit pendant que le service était actif en janvier.

DeepSeek a été entièrement suspendu dans la région en février 2025. L’agence de protection des données a déclaré que la startup d’IA a admis ne pas avoir pris en compte certaines règles de l’organisme de réglementation concernant la confidentialité et les données personnelles. En plus des informations utilisateur, l’agence pense que DeepSeek a envoyé des invites d’IA saisies par les utilisateurs sud-coréens à une entreprise chinoise appelée Beijing Volcano Engine Technology, ainsi que des détails relatifs aux réseaux, appareils et applications des individus.

DeepSeek a précisé que les données étaient transférées à Beijing Volcano Engine Technology pour améliorer l’expérience utilisateur. Pour se conformer aux règles de confidentialité de l’agence, DeepSeek a bloqué le transfert des invites d’IA à partir du 10 avril. Le ministère chinois des Affaires étrangères a assuré que le gouvernement n’a jamais demandé et ne demandera jamais aux entreprises d’IA de collecter et de stocker illégalement des informations utilisateur. Cependant, l’agence sud-coréenne ne semble pas satisfaite de cette réponse, car le service reste inactif. Si DeepSeek fait preuve de plus de transparence quant à l’utilisation des données transférées, le chatbot IA pourrait éventuellement être réactivé dans le pays.