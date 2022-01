Les annonces d’AMD pour le CES 2022 fuitent : Radeon RX 6000 mobiles, Ryzen 6000 Rembrandt, Ryzen 7 5800X3D…

Les conférences d’AMD, de NVIDIA et d’Intel dans le contexte du CES 2022 auront lieu dans quelques heures (à respectivement 16 heures, 17 heures et 19 heures ici). Et comme souvent, il y a de nombreuses fuites avant celles-ci. Commençons par AMD : le site VideoCardz livre plein d’informations sur les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000M, les processeurs Ryzen 6000 mobiles, ainsi que les Ryzen desktop sous architecture Zen 4.

Cartes graphiques Radeon RX 6000 mobiles

Selon nos confrères, AMD va sérieusement étoffer son offre de Radeon mobiles.

La première référence, en 7 nm, est la RX 6850M XT, nouveau porte-étendard de la gamme. Cette solution possède 40 unités de calcul, comme la RX 6800M, mais profite d’une vitesse mémoire de 18 Gbit/s pour une bande passante de 432 Go/s. Le TGP passe à 165 W.

Comme prévu, deux GPU Navi 24 en 6 nm vont également faire leur apparition ; il s’agit des RX 6500M et RX 6300M. Elles sont dotées de 4 et 2 Go de GDDR6 et ont des TDP de 50 W et 25 W respectivement.

Pour en finir avec les cartes graphiques mobiles, AMD inaugurera aussi une série Radeon RX 6000S. Elle comporte trois membres, les Radeon RX 6800S, RX 6700S et RX 6600S. Destinées à des ordinateurs portables plus compacts que les références susmentionnées et existantes, les Radeon RX 6000S seraient en quelque sorte le pendant AMD des GPU Max-Q de NVIDIA. Elles affichent des spécifications légèrement inférieures aux moutures « M » classiques.

Aucune donnée concernant les Radeon RX 6500 XT et RX 6400 desktop en revanche.

Processeurs Ryzen 6000 mobiles

Enchaînons avec d’autres produits pour PC portables, les Ryzen 6000 mobiles, nom de code Rembrandt. Ces APU sous architecture Zen 3+ bénéficient d’une gravure en 6 nm (N6). Pour la partie graphique, ils délaissent la vieillissante architecture Vega au profit de la récente RDNA 2. Les processeurs Ryzen 6000H, tous en Zen3+, possèdent jusqu’à 8 cœurs / 16 threads et 12 cœurs GPU. Il y a 8 références en tout allant du Ryzen 9 6980HX au Ryzen 5 6600HS. Les TDP oscillent entre 35 W et 45 W.

Toutefois, dans la lignée des Ryzen 5000 Cezanne, la série 6000U est hétéroclite. Elle contient seulement deux processeurs Zen 3+ / RDNA 2, les Ryzen 7 6800U et Ryzen 5 6600U. Tous les autres restent en Zen 3 / Vega.

Processeurs Ryzen desktop

Terminons avec les Ryzen 5000 desktop. Une diapositive confirme la volonté d’AMD de lancer des, ou plutôt un, Ryzen avec technologie 3D V-Cache au printemps : ce sera le Ryzen 7 5800X3D. D’autres suivront peut-être au cours de l’année.

Enfin, sans surprise, les Ryzen Raphael arriveront bien en fin d’année. Au programme : Zen 4, gravure en 5 nm, socket LGA AM5.

