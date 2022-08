AMD : une première idée du prix des Ryzen 7000

Si la majorité des caractéristiques des prochains processeurs Ryzen d’AMD sur architecture Zen 4 sont d’ores et déjà connues ou au moins suspectées, il restait encore à en connaitre les prix.

Crédit : VideoCardz

Nos confrères de chez VideoCarz, en plus de publier la première image de ce qu’il semble être la boite d’un processeur Ryzen 9 7900X ou 7950X (les Ryzen 7 et Ryzen 5, moins chers, ne bénéficieront probablement pas de ce design « Premium »), nous dévoilent les tarifs supposés des futurs CPU grand public d’AMD. Globalement, ceux-ci devraient être légèrement supérieurs à ceux des Ryzen 5000 Series équivalents à leur lancement.

Des tarifs en hausse à cause de l’inflation ?

Plus exactement, le prix public conseillé du Ryzen 7 7700X devrait être d’environ 299 dollars, soit autant que le Ryzen 5 5700X. Celui du Ryzen 7 7800X – un modèle encore hypothétique aux caractéristiques inconnues – serait en revanche supérieur aux 449 dollars d’un Ryzen 7 5800X. Enfin, les Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X seraient affichés à respectivement plus de 549 dollars et plus de 799 dollars.

Modèle Prix public conseillé au lancement Ryzen 9 7950X > 799 dollars Ryzen 9 5950X 799 dollars Ryzen 9 7900X > 549 dollars Ryzen 9 5900X 549 dollars Ryzen 7 7800X > 449 dollars Ryzen 7 5800X3D 449 dollars Ryzen 7 5800X 449 dollars Ryzen 7 7700X 299 dollars Ryzen 7 5700X 299 dollars Ryzen 5 7600X ? Ryzen 5 5600X 299 dollars

AMD devrait pour rappel lancer sa nouvelle gamme de Ryzen 7000 Series à la mi-septembre, mais le constructeur devrait présenter dès le 29 aout ses nouveaux CPU lors d’un évènement dédié.

Source : VideoCardz