Ryzen 7000 : AMD confirme un évènement « PC » pour le 29 aout

AMD vient d’annoncer la tenue d’un évènement le 29 aout prochain. Le constructeur y parlera de ses nouveaux produits destinés aux PC « desktop ».

Toutes les rumeurs convergeaient vers cette date, et c’est désormais officiel : AMD tiendra un évènement baptisé « together we advance_PCs » le 29 aout prochain, et en profitera pour dévoiler tous les détails concernant son architecture Zen 4 utilisée dans ses prochains processeurs Ryzen.

Enfin une date officielle pour les Ryzen 7000

Le constructeur devrait également s’étendre sur sa plateforme AM5, destinée aux processeurs Ryzen 7000 Series, et sur le support de la DDR5 et du PCI-Express 5. AMD parlant d’une nouvelle ère d’ordinateurs de bureau performants, on peut ajouter que les plateformes et processeurs présentés lors de cet évènement cibleront le marché des composants pour PC de bureaux, et probablement plus spécifiquement les configurations gaming.

La diffusion en direct de l’évènement « together we advance_PCs » se tiendra le 29 aout à 19 heures locales, soit le 30 aout à 2 heures du matin chez nous. La rediffusion sera fort heureusement disponible peu de temps après sur le site d’AMD.

