AMD : une Radeon RX 6900 XTX en préparation ?

AMD décline déjà son GPU Navi 21 dans trois références, les Radeon RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT, avec quelques nuances mais aussi la disponibilité qu’on connaît. L’entreprise pourrait bientôt dégainer une Radeon RX 6900 XTX à en croire une diapositive publiée sur Twitter par un certain CyberPunkCat et relayée par nos confrères de Tom’s Hardware US.

Comme vous pouvez le lire dessus, elle mentionne une Radeon RX 6900 XTX apparemment armée de mémoire cadencée à 18 Gbit/s. Or, il existe déjà une Radeon RX 6900 XT avec une telle vitesse mémoire (celle du modèle de base est de 16 Gbit/s) : la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled, une référence lancée en juin dernier et réservée aux OEM. Cependant, sa puissance est moindre (24,01 TFLOPS FP32). Malheureusement, si la publication de CyberPunkCat est récente (hier), rien n’exclut qu’elle se réfère à une carte ancienne, en l’occurrence la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled. Bref, vous l’aurez compris, l’éventualité d’un lancement d’une Radeon RX 6900 XTX est à prendre avec beaucoup de prudence.

Une AMD Radeon RX 6600 XT refroidie par air overclockée à 2,8 GHz

Une carte mieux armée face à la RTX 3090

Comme indiqué ci-dessus, Navi 21, alias Big Navi, est bien exploité : Navi 21 XL pour la Radeon RX 6800, Navi XT pour la variante XT, Navi 21 XTX pour la Radeon RX 6900 XT, Navi 21 XTXH pour quelques modèles de Radeon RX 6900 XT plus puissants tels que la Radeon RX 6900 XT Red Devil Ultimate de PowerColor. Logiquement, cette hypothétique Radeon RX 6900 XTX hériterait elle aussi d’un GPU Navi 21 XTXH.

Elle profiterait d’une vitesse mémoire plus élevée mais aussi de fréquences GPU en hausse à en croire les performances FP32 affichées sur la diapositive. En effet, celle-ci renseigne 24,93 TFLOPS contre 23,04 TFLOPS pour le modèle de base. Pour en revenir aux fréquences, 18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s se traduit par une bande passante de 576 Go/s au lieu de 512 Go/s.

Enfin, cette Radeon RX 6900 XTX aurait pour cible principale la GeForce RTX 3090 de NVIDIA.

“XTX” ??? 🧐🧐🧐



>>> Would be faster than 3090 pic.twitter.com/eygA5vdOBq — CyberPunkCat (@CyberCatPunk) August 31, 2021

Source : Tom’s Hardware US