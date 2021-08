Une AMD Radeon RX 6600 XT refroidie par air overclockée à 2,8 GHz

La récente carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT a été overclockée à 2 800 MHz par le dénommé Gurdi. Ce dernier a atteint cette fréquence avec un simple refroidissement par air. Précisons qu’à l’origine, la Radeon RX 6600 XT armée de son GPU Navi 23 affiche une fréquence de base de 1968 MHz, une fréquence jeu de 2359 MHz et une fréquence Boost de 2589 MHz.

Pour faire monter sa carte à 2,8 GHz et conserver de la stabilité, Gurdi a procédé à quelques ajustements via MorePowerTool, un logiciel disponible en version bêta, développé par un certain « hellm », membre du forum Igor’s Lab, et qui permet plus d’amplitude de réglages qu’AMD Wattman. Si vous souhaitez l’utiliser, Igor Wallossek explique toute la procédure à suivre dans l’article source. Pour en revenir à notre prestation du jour, l’overclockeur a notamment rehaussé la limite de puissance du GPU de 155 à 160 watts ; fixé l’intensité du courant pour le GFX (GPU) entre 127A et 130A et à 25A pour le SoC ; accordé un peu de tension supplémentaire à la mémoire en paramétrant le DPM 3 à 1400 mV.

Toute l’offre Radeon RX 6600 XT des partenaires d’AMD

Les gains dans les jeux et benchmarks synthétiques

Reste maintenant à découvrir ce qu’apporte cet overclocking. Igor Wallossek fournit des résultats sur plusieurs benchmarks comparatifs (Fire Strike, Superposition…) mais également quelques jeux, dont Cyberpunk 2077, Watch Dog’s Legion, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2 ou encore Godfall. Il les compare à ceux obtenus par une Radeon RX 6600 XT non overclockée. Sans surprise, la version OC délivre quelques images par secondes supplémentaires dans les jeux. Elle offre ainsi 76 IPS contre 70 IPS en Full HD / Ultra dans Watch Dog’s Legion ; 68 IPS contre 60 IPS en 1080p / Max dans Godfall ; 64,5 IPS contre 58 IPS dans Cyberpunk 2077 en Full HD / Ultra.

Dans les benchmarks synthétiques, elle marque par exemple 5013 points TimeSpy Extrem contre 4360 points pour le modèle non-OC ; 14 906 points dans Fire Strike Extrem contre 13 207 points pour sa rivale.