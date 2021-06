AMD dévoile une Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled : plus performante mais plus gourmande

Des fréquences GPU plus élevées et une vitesse mémoire qui passe à 18 Gbit/s, au prix d’une consommation en hausse de 10 %.

AMD a ajouté une nouvelle version de sa carte graphique Radeon RX 6900 XT à son catalogue. Comme son nom l’indique, cette Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled bénéficie d’un refroidissement liquide. Associé à un GPU Navi 21 HTXH, cela lui permet d’être plus véloce que la version refroidie par air lancée en décembre dernier, mais aussi un peu plus gourmande.

Cette édition conserve le même nombre d’unités de calcul et la même quantité de VRAM que la RX 6900 XT classique. En revanche, elle affiche des fréquences plus élevées : 2250 MHz (jeu) et 2435 MHz (Boost) contre 2015 MHz et 2250 MHz respectivement pour la sa jumelle refroidie par air ; une vitesse mémoire accrue : 18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s, ce qui se traduit par une bande passante mémoire de 576 Go/s est non plus de 512 Go/s. Revers de la médaille, le TDP subit une hausse de 10 % puisqu’il passe de 300 W à 330 W. À l’instar de modèles custom haut de gamme proposés par des partenaires depuis quelques semaines, cette Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled hérite d’un GPU Navi 21 XTXH : ce suffixe désigne les meilleurs GPU Navi 21 produits.

Nouveau record pour la RX 6900 XT, poussée à plus de 3,3 GHz

Spécifications de la Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled

Toutes les spécifications sont rassemblées et mises en perspective avec celles de la RX 6900 XT traditionnelle dans le tableau ci-dessous.

Modèle Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Radeon RX 6900 XT GPU Navi 21 XTXH Navi 21 XTX Gravure 7 nm 7 nm Unités de calcul 80 80 Processeurs de flux 5120 5120 Fréquence jeu 2250 MHz 2015 MHz Fréquence Boost 2345 MHz 2250 MHz Puissance de calcul FP32 24,01 TFLOPS 23,04 TFLOPS VRAM 16 Go GDDR6 +128 Mo d’Infinity Cache 16 Go GDDR6 +128 Mo d’Infinity Cache Bus mémoire 256-bit 256-bit Fréquence mémoire 18 Gbps 16 Gbps Bande passante mémoire 576 Go/s 512 Go/s TDP 330W 300W

AMD ne proposerait pas cette vente au détail mais la réserverait aux intégrateurs systèmes. Par conséquent, l’entreprise ne communique pas de MSRP et ne donne pas d’indication quant à une éventuelle mise sur le marché DIY.

