Ryzen AI 9 365 : des CPU mobiles plus rapides et efficaces, la hausse de l’IPC se confirme ?

Les futurs processeurs mobiles d’AMD ne devraient plus tarder. Les Ryzen AI Serie 300 devraient permettre aux notebooks de gagner en “intelligence” grâce aux capacités IA avancées de ces APU Strix Point.

Devant être adoptés en masse sur PC portables mi-juillet, ces processeurs de nouvelle génération s’annoncent très intéressants. C’est notamment l’intégration d’un NPU (Neural Processing Unit) qui devrait leur permettre de gérer les tâches IA les plus complexes.

Évidemment, AMD, lors de la présentation de ces nouveaux processeurs, n’a pas uniquement axé sa communication sur l’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, ses APU représentent un gain d’IPC (instructions par cycle) d’environ 16 % par rapport à la génération précédente.

L’architecture Zen 5 boost la puissance des Ryzen AI 300

Cette amélioration est en grande partie due à l’adoption de l’architecture Zen 5 sur les puces. Logiquement, les Ryzen AI Serie 300 seront plus performants et travailleraient de façon plus efficace. Les tests récents du modèle Ryzen AI 9 365 d’AMD permettent désormais d’en savoir un peu plus.

Pour commencer, ces nouveaux APU Ryzen AI 300 semblent effectivement plus rapides dans certaines situations. Grâce au passage de l’architecture Zen 4 à Zen 5, les processeurs ont gagné en efficacité et en vitesse. Par exemple, le Ryzen AI 9 365 offre une fréquence boostée de 5,0 GHz, le AI 9 HX 370 devrait, lui, se situer aux alentours de 5,1 GHz.

 Ryzen 9 AI HX 370 Ryzen 9 AI 365 Architecture Zen 5 / Zen 5C Zen 5 / Zen 5C Coeurs / Threads 12/24 10/20 Fréquence 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz Cache 36 Mo / 24 Mo L3 30 Mo / 20 Mo L3 NPU Jusqu’à 80 TOPS (50 TOPS NPU) Jusqu’à 73 TOPS (50 TOPS NPU) iGPU Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) TDP 28 W 28 W

Les tests effectués par le spécialiste David Huang suggèrent que le gain de performance apporté par ces APU et promis par AMD serait bien réel. Ces chiffres sont, en revanche, à prendre avec précaution, les conditions du benchmark étant particulières.

La plateforme de test utilisée par Huang utilise une mémoire LPDDR5x-7500 de 32 Go et chacun des processeurs comparés a été bridé à 4,8 GHz (pour les cœurs de base). Selon ces premiers essais, l’architecture Zen 5 serait 22 % plus performante que la Zen 4 mais n’apporterait qu’une amélioration de 9,7 % de l’IPC.

Cependant, un autre test effectué dans Geekbench 6 (single-core) fait monter cette dernière valeur à 15 %, et Geekbench 5 situe l’amélioration de l’IPC à environ 17,6 %. Ces résultats permettent d’observer une augmentation proche de celle annoncée par AMD.

Les Ryzen AI 300 tiendront-ils leur promesses ?

Cela représente donc plutôt une bonne nouvelle, les Ryzen AI Serie 300 devant apparemment tenir leurs promesses. Si, question performances, tout semble en ordre, en ce qui concerne l’un des arguments phares de ces CPU, l’IA, la situation est, en revanche, un peu différente.

Les processeurs d’AMD ne bénéficieront pas des améliorations de l’intelligence artificielle apportées par Microsoft lors de sa mise à jour majeure 24H2 avant septembre ou octobre. Cela signifie que ces APU, devant entrer dans la composition de PC Copilot+ à partir de mi-juillet, seront amputés d’une partie de leurs fonctionnalités pendant au moins deux mois et demi.

Architecture Coeurs / Threads Fréquence Cache NPU iGPU TDP Ryzen 9 AI HX 370 Zen 5 / Zen 5C 12/24 2.0 / 5.1 GHz 36 Mo / 24 Mo L3 80 TOPS

(50 TOPS NPU) Radeon 890M

(16 CU) 28 W Ryzen 9 AI 365 Zen 5 / Zen 5C 10/20 2.0 / 5.0 GHz 30 Mo / 20 Mo L3 77

(45 TOPS NPU) Radeon 880M

(12 CU) 28 W Ryzen 9 8945HS Zen 4 8/16 4.0 / 5.2 GHz 24 Mo / 32 Mo L3 Jusqu’à 16 TOPS Radeon 780M

(12 CU) 45 W Ryzen 7 8845HS Zen 4 8/16 3.8 / 5.1 GHz 24 Mo / 16 Mo L3 Jusqu’à 16 TOPS Radeon 780M

(12 CU) 45 W Ryzen 5 8645HS Zen 4 6/12 4.3 / 5.0 GHz 22 Mo / 16 Mo L3 Jusqu’à 16 TOPS Radeon 760M

(8 CU) 45 W

