One UI 8 en 10 nouveautés, voici ce qui vous attend sur votre smartphone Galaxy

One UI 8 sera prochainement disponible, voici 10 nouvelles fonctionnalités que vous devriez apprécier pour votre smartphone Galaxy.

Avec le lancement de la version bêta de One UI 8 pour les Galaxy S25, Samsung introduit une série d’évolutions visant à améliorer l’expérience utilisateur. Basée sur Android 16, cette mise à jour apporte des ajustements pratiques dans des domaines clés comme le multitâche, les widgets, les partages de fichiers ou encore la gestion des appareils connectés. Voici un tour d’horizon des 10 principales nouveautés de One UI 8.

Mode Multi-fenêtre amélioré

One UI 8 reprend la gestion 90:10 du mode écran partagé introduite par Android 16 QPR1. Il est désormais possible d’agrandir l’une des deux applications jusqu’à occuper 90 % de l’écran, facilitant ainsi la consultation ou l’interaction avec une seule app tout en gardant une autre à portée de vue. Ce mode permet aussi de basculer rapidement entre plusieurs apps dans ce format spécifique.

Redimensionnement avancé des widgets

Samsung autorise maintenant l’agrandissement des widgets jusqu’à quatre lignes de hauteur (contre trois auparavant). Ce nouveau format 4×4 offre davantage d’espace pour afficher des informations contextuelles, comme les prévisions météo détaillées, tout en améliorant l’esthétique de l’écran d’accueil.

Options avancées de traitement des données pour l’IA

Avec One UI 8, les utilisateurs peuvent choisir de limiter les traitements d’intelligence artificielle au seul appareil. Cela permet de préserver la confidentialité en évitant que les données soient envoyées vers le cloud, tout en conservant des fonctionnalités contextuelles et multimodales.

Intégration audio Auracast

La mise à jour transforme les appareils compatibles en émetteurs Auracast, une technologie Bluetooth permettant de diffuser un flux audio vers plusieurs casques compatibles sans avoir à effectuer de couplage manuel. Utile dans des contextes collectifs ou en mobilité.

Partage de fichiers simplifié avec Quick Share

La nouvelle version de Quick Share offre un partage de fichiers plus direct depuis les réglages rapides. Les transferts entre appareils proches sont plus intuitifs, sans qu’il soit nécessaire de naviguer dans plusieurs menus.

Améliorations du mode Réparation

Samsung simplifie l’accès à ses centres de service. Les utilisateurs peuvent désormais s’y connecter via QR code ou NFC. Les données de l’appareil sont automatiquement récupérées via le compte Samsung, évitant les démarches manuelles de déclaration.

Personnalisation accrue de la Now Bar

La Now Bar affiche désormais davantage d’informations contextuelles, notamment le statut de l’utilisateur (comme l’activation du mode « Ne pas déranger » ou les appels en cours). L’affichage devient ainsi plus pertinent et ajusté à l’usage réel.

Compatibilité élargie avec les anciens Galaxy Buds

One UI 8 renforce l’intégration avec les modèles antérieurs de Galaxy Buds. Les fonctionnalités de commande, de statut et de personnalisation sont mieux prises en charge, y compris dans l’environnement sonore ambiant.

Gestion des rappels pensée pour les déplacements

L’application Rappels prend en charge la saisie vocale et la synchronisation de listes partagées. Elle devient un assistant pratique pour l’organisation de voyages ou de projets collaboratifs.

Quand sera disponible One UI 8 ?

Le programme bêta est actuellement ouvert aux utilisateurs de la série Galaxy S25 résidant en Corée du Sud. Un élargissement vers l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni est prévu. La version finale de One UI 8 est attendue avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.