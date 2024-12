Ce concept de Google Pixel 10 Pro va forcément vous faire rêver

Un concept récemment partagé par le créateur 4RMD propose une vision radicalement différente pour le prochain Google Pixel 10 Pro. Bien que basé sur l’imagination plutôt que sur des informations officielles ou des rumeurs, ce concept explore des idées novatrices susceptibles d’influencer la conception future des appareils Pixel.

Une caméra verticale et un superbe écran

La principale modification présentée dans ce concept concerne le design de la caméra. Contrairement à la disposition horizontale actuelle, le concept propose un agencement vertical qui s’étend jusqu’au centre de l’appareil, intégrant harmonieusement le logo Google.

L’écran, quant à lui, arbore des bordures réduites et une caméra frontale en poinçon, protégée par du Gorilla Glass Victus 2, offrant une meilleure résistance aux chutes et aux rayures. Les tailles d’écran suggérées dans le concept seraient de 6,4 pouces pour le modèle standard et 6,9 pouces pour le modèle Pro XL, similaires à celles des iPhone 16 Pro.

Un élément notable est l’inclusion d’un écran atteignant une luminosité maximale de 4 000 nits, bien au-delà des normes actuelles. Bien que cette spécification ne soit probablement pas réalisable à court terme, une augmentation de la luminosité par rapport à la génération précédente pourrait améliorer la visibilité en extérieur.

Caractéristiques attendues et performances

Le concept imagine également une batterie de 5 300 mAh avec une capacité de charge rapide à 45 W, offrant potentiellement une autonomie améliorée et des temps de charge réduits. Côté photographie, le Pixel 10 Pro serait équipé de trois capteurs de 64 MP : une caméra principale, un objectif grand-angle et un téléobjectif avec un zoom optique atteignant 50x, visant à améliorer les performances en faible luminosité et la polyvalence des prises de vue.

Sur le plan matériel, le concept intègre un hypothétique Tensor G5, une évolution attendue de la gamme de processeurs maison de Google. Bien qu’aucun détail officiel ne soit encore disponible sur cette puce, on s’attend à des améliorations en termes de performance computationnelle et graphique, ce qui est essentiel pour rivaliser avec les concurrents comme le Snapdragon X Elite ou la puce A18 d’Apple.

L’annonce officielle attendra août 2025

Alors que Google prévoit de lancer la série Pixel 10 en août 2025, ce concept soulève des questions sur la direction que prendra la marque en matière de design et d’innovation technologique. Bien qu’il ne reflète pas nécessairement les décisions finales de Google, il met en lumière des idées qui pourraient enrichir l’expérience utilisateur, notamment une meilleure autonomie, une luminosité accrue et des capacités photographiques étendues.

L’adoption de ces changements marquerait une étape importante dans l’évolution des smartphones Pixel, positionnant potentiellement Google comme un acteur clé dans le marché haut de gamme. Il reste à voir si la prochaine génération de Pixel s’appuiera sur ces inspirations pour atteindre un nouveau palier d’excellence.