Spotify s’allie à Meta Muse pour transformer votre façon d’écouter de la musique

Et si Spotify lançait votre playlist sans que vous ayez à toucher votre téléphone ? C’est désormais l’ambition de son intégration avec Meta Muse, l’agent IA de Meta capable de comprendre vos demandes et d’utiliser le contexte de votre agenda ou de vos activités pour automatiser votre écoute.

Spotify vient d’annoncer son intégration avec Meta Muse, l’agent d’intelligence artificielle personnel lancé par Meta aux États-Unis le 8 septembre dernier. Cette nouveauté permet aux utilisateurs de contrôler leur écoute musicale par simple conversation.

Une fois leur compte Spotify connecté à Muse, les utilisateurs peuvent demander à l’agent de lire de la musique, des podcasts ou des livres audio, d’enregistrer des morceaux dans leur bibliothèque, de découvrir de nouveaux contenus ou encore de créer et modifier des playlists. L’agent peut également générer des podcasts personnalisés à partir de notes et de briefings.

Une automatisation basée sur le contexte

L’aspect qui distingue cette intégration d’un simple contrôle vocal réside dans sa capacité à croiser les données. Muse peut exploiter les informations provenant d’autres applications pour adapter automatiquement l’écoute. Spotify donne l’exemple d’un road trip inscrit dans un agenda : l’agent peut créer une playlist en fonction de la destination et la lancer automatiquement au moment du départ. Le même principe s’applique à une playlist d’entraînement programmée pour 7 heures du matin ou à une musique de concentration qui démarre lors d’une plage de travail planifiée.

Pour Spotify, il s’agit moins d’un nouvel outil de découverte musicale que d’une intégration de l’écoute dans un flux de travail personnel plus large. La plateforme dispose déjà de plusieurs fonctionnalités de recommandation alimentées par l’IA.

Première plateforme de streaming musical à rejoindre Muse

Spotify devient ainsi le premier service de streaming musical majeur à s’intégrer à Muse. L’agent de Meta se connecte déjà à différentes applications tierces, dont Gmail, Google Calendar, Outlook, OpenTable, Peloton et Plaid, ainsi qu’aux applications de Meta. Les paiements sont gérés par Stripe, tandis que Shopify propose le paiement via Shop Pay.

Cette intégration confirme la stratégie de Meta avec Muse : proposer une interface conversationnelle unique pour interagir avec plusieurs applications, réduisant ainsi le nombre de manipulations nécessaires. L’agent est également prévu pour les lunettes connectées de Meta.