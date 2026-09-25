Microsoft lance une nouvelle version de son application Copilot avec trois modes de travail

Microsoft a présenté une refonte de son application Copilot, qui regroupe plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle auparavant dispersées. Une tentative de la dernière chance pour le géant américain, qui a eu tant de mal avec son assistant IA auparavant ?

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Microsoft Copilot et les utilisateurs, c’est une histoire complexe. L’application d’assistant IA de Microsoft n’a pas vraiment séduit les utilisateurs, mais l’éditeur de Windows se lance tout de même dans une nouvelle tentative. Copilot avait récemment fait fusionner différentes versions de l’application, alors que les rumeurs évoquaient une application centralisée, comme peuvent le faire Claude ou ChatGPT.

Trois modes de fonctionnement distincts

La nouvelle mouture de Copilot s’articule autour de trois modes principaux : Home, Code et Autopilot.

Le mode Home regroupe les fonctions Chat et Cowork. Il ajoute également l’intégration des applications Office. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à Word, Excel et PowerPoint directement depuis l’interface. Ce mode combine une interface conversationnelle et la possibilité de déléguer des tâches via Cowork.

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Le mode Code, destiné au développement d’applications et à la gestion de logiciels, repose sur les mêmes bases techniques que GitHub Copilot.

Quant au mode Autopilot, anciennement appelé Scout, il propose une expérience d’agent IA capable de poursuivre des tâches de manière autonome. L’agent en question n’a pas besoin de nouvelles instructions à chaque étape.

Un déploiement progressif

L’ensemble des fonctionnalités ne sera pas immédiatement accessible à tous les utilisateurs. Microsoft procède à un déploiement des fonctionnalités par étapes.

Le mode Code sera disponible sur Frontier fin septembre, avant un élargissement prévu dans les semaines suivantes. L’entreprise devrait proposer une version bêta aux abonnés de Microsoft 365 Premium et Pro ultérieurement, avant la fin de l’année 2026.

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Scout, qui alimente le mode Autopilot, est déjà disponible en version expérimentale via Frontier, mais seulement pour certains clients sélectionnés. Son accès nécessite plusieurs conditions : une inscription à Frontier, une configuration de politique Intune, une attestation d’adhésion et une licence GitHub Copilot.