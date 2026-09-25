Ils mettent leur frigo Samsung à jour, il cesse de fonctionner

Dans quel monde vit-on ? Samsung met à jour ses frigos connectés avec IA et ils cessent de fonctionner. Mais, a-t-on vraiment besoin d’un réfrigérateur connecté avec un grand écran ?

Samsung a fait une mise à jour de ses réfrigérateurs connectés, cependant, ces derniers sont tombés en panne subitement en Corée du Sud. Samsung a reconnu l’incident et prépare un correctif en urgence.

Une mise à jour envoyée par erreur

Les soucis concernent les réfrigérateurs de la gamme Bespoke AI Family Hub. Ces modèles intègrent une fonction baptisée « AI Vision », fonctionnant avec Google Gemini, qui permet de reconnaître les aliments stockés et de suggérer des recettes. Mais cette semaine, une mise à jour envoyée en Wi-Fi par Samsung via l’application SmartThings a provoqué l’arrêt de certains modèles. Après l’installation du micrologiciel, les réfrigérateurs ont perdu leur alimentation électrique, se sont déconnectés du réseau et ont affiché un message d’erreur sur leur écran tactile.

Selon les informations rapportées par le journal Seoul Shinmun, de nombreux clients ont exprimé leur mécontentement sur les forums communautaires officiels de la marque. Suite à cette coupure de courant, des utilisateurs possédant leur réfrigérateur depuis quelques mois seulement, ont annoncé avoir été contrainte de jeter toute la nourriture contenue à l’intérieur, provoquant perte financière et gaspillage alimentaire.

Une panne au mauvais moment pour les coréens

Cet incident est survenu durant le Chuseok, une fête nationale de trois jours en Corée du Sud dédiée aux moissons et au rassemblement familial. Une période justement, durant laquelle les habitants achètent d’importantes réserves de produits frais pour recevoir leur famille. Pour l’heure, l’ampleur exacte du problème et la présence d’utilisateurs touchés dans d’autres pays restent incertaines.

Samsung a confirmé l’origine de la panne, expliquant que le micrologiciel défectueux avait été envoyé par erreur lors d’un test. Le fabricant a déclaré avoir stoppé l’envoi du logiciel quand il s’est rendu compte de l’anomalie. Samsung s’est engagé à proposer un correctif en urgence, et pourrait indemniser les clients pour les pertes