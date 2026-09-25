Bugs après le Patch Tuesday : et si c’était le moment de passer à Office 2024 pour 19€ seulement ?

Les récents bugs apparus après le Patch Tuesday rappellent l’importance de maintenir ses logiciels à jour. L’occasion aussi de passer à Office 2024 et Windows 11 Pro sans se ruiner grâce aux offres de VIP-URcdkey.

Les mises à jour sont indispensables pour corriger les failles de sécurité, mais elles peuvent parfois réserver de mauvaises surprises. Le Patch Tuesday de septembre 2026 en fournit une nouvelle illustration : après l’installation d’une mise à jour de sécurité destinée à Excel 2016, certaines opérations de copier-coller pouvaient échouer sans même afficher de message d’erreur.

Microsoft a rapidement réagi en publiant un correctif le 16 septembre, même si un problème subsiste dans certains classeurs utilisant la mise en forme conditionnelle.

L’épisode rappelle surtout l’importance de conserver une suite bureautique récente et toujours prise en charge. Pour ceux qui utilisent encore une ancienne version d’Office, le passage à Office 2024 peut donc être l’occasion de repartir sur une version plus actuelle, sans nécessairement souscrire un abonnement ni consacrer un budget important à cette mise à niveau. Bonne nouvelle : chez VIP-URcdkey, Office 2024 ne vous coûtera que 19 €, et Windows 11 Pro 23€ seulement. Dans les deux cas, il s’agit d’un paiement unique, avec accès aux mises à jour déployées par Microsoft pour la version concernée pendant toute sa période de support.

👍 Office, Windows… les meilleures offres logicielles sur VIP-URcdkey

Découvrez notre sélection des promotions à ne pas manquer sur VIP-URcdkey.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Pack Windows + Office

Google AI Gemini Pro

Google AI Gemini Pro pendant 1 an: 11,65€ (au lieu de 12,94€) avec le code TOMS10

Ccleaner pendant 1 an

Ccleaner Professional pour 1 poste Mac pour 1 an : 15,67€ (au lieu de 17,42€) avec le code TOMS10

Canva Pro pendant 1 an

Canva Pro pour 1 an (compte partagé) : 13,18€ (au lieu de 14,65€) avec le code TOMS10

Et aussi

Un code promotionnel réservé à nos lecteurs (-10 % ou -25 %, selon l’offre).

🧐 Un bug qui rappelle l’importance des mises à jour

La mise à jour de sécurité du 8 septembre pour Excel 2016 avait une fonction importante : elle corrigeait notamment plusieurs vulnérabilités, dont des failles permettant potentiellement l’exécution de code à distance. Mais elle a également introduit un problème empêchant certaines opérations de copier-coller de fonctionner correctement. Microsoft a publié une nouvelle mise à jour le 16 septembre 2026 pour corriger ce dysfonctionnement.

Il ne faut donc pas en conclure qu’il vaut mieux désactiver les mises à jour. Au contraire : elles restent essentielles pour bénéficier des correctifs de sécurité.

✋ Les anciennes versions d’Office finissent par montrer leurs limites

L’incident concernait ici Excel 2016, une génération désormais ancienne. Office 2016 a atteint sa fin de support en octobre 2025, ce qui signifie qu’il ne bénéficie plus du cycle normal de maintenance de Microsoft.

Migrer vers une version plus récente permet donc de retrouver un environnement officiellement pris en charge. Office 2024 est supporté jusqu’en octobre 2029, ce qui offre encore plusieurs années de tranquillité pour ceux qui souhaitent conserver une suite bureautique installée localement.

💪 Office 2024 : Word, Excel et PowerPoint sans abonnement

L’autre intérêt d’Office 2024 réside dans son modèle économique. Contrairement à Microsoft 365, Office 2024 est commercialisé sous la forme d’un achat unique pour un ordinateur : pas de mensualité à payer pour continuer à utiliser la version acquise. En contrepartie, Microsoft précise qu’elle ne reçoit pas les nouvelles fonctionnalités ajoutées en permanence à Microsoft 365 et qu’un futur changement de version majeure nécessitera un nouvel achat.

Pour un utilisateur qui souhaite principalement retrouver les applications bureautiques traditionnelles et maîtriser son budget sur plusieurs années, cette formule peut donc présenter un réel intérêt.

💸 VIP-URcdkey : réduire fortement le coût de la mise à niveau

Le principal frein à une migration peut naturellement être son prix. C’est précisément sur ce point que VIP-URcdkey se démarque en proposant des clés d’activation Office à des tarifs nettement inférieurs aux prix publics habituellement constatés.

L’intérêt financier est particulièrement évident pour ceux qui souhaitent équiper un PC à moindre coût sans ajouter un nouvel abonnement mensuel. Le paiement est effectué une seule fois pour la licence proposée : plus la suite est conservée longtemps, plus son coût d’usage peut devenir faible par rapport à une formule facturée chaque mois ou chaque année.