Avec le prix des GPU qui explose, avez-vous vraiment besoin d’une carte graphique ?

Acheter une carte graphique, est-ce vraiment utile alors que le prix explose depuis ces dernières semaines ? Les processeurs avec GPU intégré sont sans aucun doute une alternative viable pour certains usages.

Quand on monte son PC, la règle a longtemps été de consacrer 30 à 40 % du budget global dans la carte graphique. Cependant, cette règle autrefois utile est maintenant difficile à mettre en place. En effet, le prix de la carte graphique représente maintenant parfois jusqu’à 80% du prix total de la machine. Avec les augmentations notables sur les tarifs des composants, outre la RAM et la NAND, le tarif des cartes graphiques a bondi ces derniers temps. Alors, comment monter sa configuration sans se ruiner ?

Des iGPU qui ne se limitent plus à l’affichage du bureau

Pendant longtemps, les puces graphiques intégrées aux processeurs Intel et AMD étaient juste utiles pour l’affichage de Windows sur l’écran. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Les solutions Intel Arc et AMD Radeon intégrées aux dernières générations de processeurs offrent des capacités qui permettent d’envisager une utilisation orientée jeu, dans une certaine mesure.

Du côté des processeurs de bureau, les options restent limitées, mais la gamme AMD Ryzen 8000G, basée sur l’architecture Zen 4, est encore une option pertinente sur le marché actuel. Le Ryzen 7 8700G se distingue notamment pour ceux qui souhaitent assembler un PC gaming avec un budget restreint. Il est doté de la puce graphique Radeon 780M, la même que celle équipant des consoles portables comme la Asus ROG Ally X ou le Lenovo Legion Go. Selon les benchmarks disponibles en jeu à 1080p, l’écart avec la Radeon 890M, présente dans les Xbox Ally X et Legion Go 2 de nouvelle génération, est de entre 20 % à 35 %.

Et pour un budget encore plus restreint ?

Pour les budgets encore plus serrés, le Ryzen 5 8600G est également une option viable. Il est doté de la puce Radeon 760M, une puce légèrement moins performante, dont les capacités sont comparables à celles du processeur personnalisé qui équipe le Steam Deck.

Les graphismes intégrés ne sont certes pas la solution universelle, mais ils permettent aujourd’hui de se monter un PC à un budget restreint, sans se ruiner ou lésiner sur le reste des composants, dans un contexte où le prix des cartes graphiques est tendu et où les tarifs deviennent difficiles à justifier.