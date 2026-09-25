Le prix de l’iPhone 18 pourrait encore augmenter dans les prochains mois

Apple pourrait être contraint de revoir à nouveau le prix de ses iPhone en 2027. La flambée du coût de la mémoire, alimentée notamment par les besoins de l’intelligence artificielle, met les fabricants de smartphones sous pression. Les tarifs négociés par Apple pour ses prochains approvisionnements pourraient ainsi peser sur le prix des futurs iPhone.

© Apple

Après une rentrée déjà marquée par une augmentation tarifaire notable, Apple pourrait être confronté à une nouvelle augmentation du tarif de la RAM dès le début de 2027. En cause : l’augmentation du coût de certains composants mémoire, dans un contexte de forte demande liée à l’intelligence artificielle.

Des tarifs déjà élevés au lancement

Apple a officiellement lancé les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max le 9 septembre 2026, avec une commercialisation qui a commencé le 18 septembre. Apple aurait en effet accepté de nouveaux tarifs proposés par Samsung pour ses approvisionnements en mémoire RAM au premier trimestre 2027.

Les chiffres qui circulent sont particulièrement importants, le prix de la mémoire LPDDR5X passerait d’environ 1,50 à 2 dollars par gigabit, soit une hausse tarifaire d’environ 33 %. Du côté de la mémoire NAND, utilisée pour le stockage, le tarif évoqué passerait d’environ 0,26 à 0,33 dollar par gigabit, soit environ 27 % supplémentaires.

Toutefois, ces chiffres ne veulent pas dire que le prix de l’iPhone augmenterait de 33 % ni même de 27 %. La RAM représentant une petite partie des composants de l’iPhone, Apple peut absorber une petite partie de ce coût en rognant sur ses marges notamment, ou en négociant avec d’autres fournisseurs.

Un problème mondial, toutes les marques concernées

Mais le problème dépasse Apple. Le marché mondial de la mémoire est actuellement fortement touché par l’explosion des investissements dans les infrastructures d’IA. Reuters rapporte que Samsung anticipe une pénurie de mémoire qui pourrait encore s’aggraver en 2027, les fabricants consacrant une partie importante de leurs capacités aux besoins des serveurs et de l’IA.

Apple might increase the prices of iPhones in January 💀



Expected Models:

> iPhone 18 Pro

> iPhone 18 Pro Max

> iPhone 17



They agreed to Samsung’s proposed memory price hikes for Q1 2027 supply:

> 12GB RAM: +33%

> NAND storage: +27%



If you are planning to get one buy asap. pic.twitter.com/Y9h4nQdWEg — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) September 24, 2026

TrendForce indique également que la demande provenant des serveurs d’IA devrait maintenir les capacités de production sous pression en 2027. Les prix devraient donc rester élevés pendant encore un an, voire augmenter un peu. Toutefois, pour la NAND, la situation pourrait progressivement s’améliorer au second semestre 2027 grâce à l’arrivée de nouvelles capacités de production, notamment venues de Chine.

Quels iPhone pourraient être concernés ?

Les modèles dont le prix risquerait d’augmenter seraient les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que l’iPhone 17.

Le scénario est toutefois crédible, si le coût des composants augmente durablement, Apple pourrait décider d’en répercuter une partie sur les consommateurs, avec un iPhone encore plus cher à la clé. D’autant que la société a déjà augmenté les prix de ses iPhone cette année d’environ 150 euros, alors que la conjecture actuelle pousse les prix à la hausse.