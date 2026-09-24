A20 Pro vs Dimensity 9600 Pro vs Snapdragon 8 Elite Gen 6 vs XRING O3 : le grand match des puces

Qui de l’A20 Pro d’Apple, de la XRING O3 de Xiaiomi, ou des Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Dimensity 9600 Pro, respectivement de Qualcomm et de MediaTek, offrira les meilleures performances ?

Le leaker Digital Chat Station a publié deux tableaux comparatifs regroupant les puces mobiles phares de cette année, issues de Qualcomm, MediaTek, Apple et Xiaomi.

L’analyse porte sur six processeurs : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, le Dimensity 9600 Pro, l’Apple A20 Pro, le Xiaomi XRING O3, ainsi que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de l’année précédente, inclus à titre de référence. Le premier graphique présente les résultats Geekbench 7 et 3DMark Steel Nomad Light, tandis que le second examine les performances dans trois jeux vidéo.

Performances du processeur : Apple domine en mono-cœur

Sur Geekbench 7 en mode simple cœur, l’Apple A20 Pro obtient le meilleur score avec 4 033 points, soit environ 18 % de plus que le Dimensity 9600 Pro qui arrive en deuxième position avec 3 426 points.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 suit de près avec 3 419 points, devant le Snapdragon 8 Elite Gen 6 (3 308 points). Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 affiche 3 047 points, tandis que le Xiaomi XRING O3 enregistre 3 034 points.

© Apple

La hiérarchie change en mode multi-cœurs. Le XRING O3 de Xiaomi prend la tête avec 12 259 points, suivi du Dimensity 9600 Pro (11 563 points) et de l’A20 Pro (11 547 points). Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 obtient 11 155 points, tandis que les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Gen 5 affichent respectivement 10 368 et 9 836 points.

Le XRING O3 utilise un processeur 10 cœurs gravé en 3 nm, alors que les nouvelles puces Qualcomm, MediaTek et Apple reposent toutes sur une gravure en 2 nm. Les tests du XRING O3 ont été réalisés avec de la mémoire LPDDR6.

Par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 affiche une progression d’environ 12 % en simple cœur et 13 % en multi-cœurs, des chiffres proches des 13 % d’amélioration annoncés par Qualcomm lors du lancement.

La version standard du Snapdragon 8 Elite Gen 6 enregistre des scores inférieurs d’environ 3 % en simple cœur et 7 % en multi-cœurs par rapport à la version Extreme.

Performances graphiques : le XRING O3 en tête, mais l’A20 Pro plus efficient

Sur 3DMark Steel Nomad Light, le XRING O3 obtient le score le plus élevé avec 4 604 points, mais consomme 18 W pendant le test, soit la consommation la plus importante du comparatif.

L’A20 Pro et le Dimensity 9600 Pro affichent des résultats similaires avec respectivement 4 255 et 4 238 points, pour des consommations de 14 W et 16 W. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 atteint 3 688 points à 17 W, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 obtient 3 579 points à 14 W. L’ancien Snapdragon 8 Elite Gen 5 enregistre 3 015 points à 13 W.

En termes d’efficacité énergétique, l’A20 Pro délivre environ 304 points par watt, suivi du Dimensity 9600 Pro avec environ 265 points par watt. La puce XRING O3 et le Snapdragon 8 Elite Gen 6 se situent tous deux autour de 256 points par watt.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 atteint environ 217 points par watt, un ratio inférieur au Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui affiche environ 232 points par watt.

Tests en jeu : des fréquences d’images proches, mais des variations de consommation

Le second tableau compare quatre processeurs dans Honor of Kings, Genshin Impact et Wuthering Waves : le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, le Dimensity 9600 Pro et le Snapdragon 8 Elite Gen 5. L’A20 Pro et le XRING O3 ne figurent pas dans ces tests.

Sur Honor of Kings, les quatre puces maintiennent environ 120 images par seconde, avec des résultats compris entre 119,7 et 120,1 fps. La consommation varie davantage : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 utilise 2,7 W, le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 consomme 3,0 W, le Dimensity 9600 Pro 3,2 W, et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,4 W. Les températures ne sont pas indiquées pour ce jeu.

© DR

Dans Genshin Impact, les fréquences d’images restent très proches, entre 59,2 et 59,8 fps. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 consomme le moins avec 3,8 W. Le Dimensity 9600 Pro enregistre la température la plus basse, entre 42,8 °C et 43,2 °C, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 chauffe davantage et utilise 4,5 W.

Wuthering Waves révèle des écarts plus marqués. Le Dimensity 9600 Pro obtient la meilleure fréquence d’images avec 58,3 fps pour une consommation de 5,3 W. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 atteint 57,2 fps à 5,6 W, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 délivre la même fréquence (57,2 fps) à 5,4 W.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 enregistre 55,2 fps à 4,7 W, soit la consommation la plus faible mais aussi la fréquence d’images la plus basse de ce test. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 atteint les températures les plus élevées dans Wuthering Waves, avec une plage comprise entre 46,6 °C et 45,5 °C.