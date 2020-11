AOC lance deux moniteurs incurvés de 31,5 pouces, avec dalle VA de 165 Hz

Après avoir ajouté cinq moniteurs 240 Hz à son catalogue en mai dernier, AOC dévoile deux nouveaux écrans, cette fois avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Ils sont tous deux au format 31,5 pouces, arborent un dalle VA incurvée (1500R) et prennent en charge la technologie AMD FreeSync Premium.

La principale différence entre ces CQ32G2SE et C32G2AE se trouve au niveau de leur définition : le premier a une dalle 1440p, le second 1080p ; la résolution est ainsi de 94 ppp et 70 ppp respectivement. Le modèle Full HD couvre 123 % de l’espace colorimétrique sRGB et 91 % de l’Abode RGB ; une couverture qui s’établit à 121 % et 90 % pour l’écran QHD.

Une paire de haut-parleurs de 5 W

Parmi les autres spécifications communes, citons un temps de réponse MPRT de 1 ms, un contraste statique de 3000:1 ou encore une paire de haut-parleurs de 5 W.

On retrouve une autre disparité au niveau de la connectique, avec, outre le jack audio, deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.2 pour le CQ32G2SE, auquel s’ajoute un port VGA pour le C32G2AE. La frugalité énergique n’est clairement pas le point fort de ces deux références, qui, allumées, consomment 49 W (QHD) et 43 W (Full HD) ; elles héritent du label énergétique C. Enfin, en ce qui concerne les tarifs, l’AOC C32G2AE coûte 299 euros et l’AOC CQ32G2SE 389 euros.