AOC ajoute cinq moniteurs 240 Hz à son catalogue

Après un trio de moniteurs en février dernier, l’entreprise AOC ajoute cette fois cinq écrans à sa gamme. Il y a trois modèles incurvés, les C27G2ZU, C27G2ZE et C32G2ZE, et deux modèles plats, les 24G2ZU et 24G2ZE. Les deux premiers chiffres indiquent la diagonale. On retrouve donc deux 23,8 pouces, deux 27 pouces et un 31,5 pouces. Dans tous les cas, la fréquence de rafraîchissement est de 240 Hz. Les écrans sont tous en Full HD, profitent de la certification FreeSync Premium et d’un design sans bordures sur trois côtés.

Les C27G2ZU, C27G2ZE et C32G2ZE s’arment de dalles VA. Elles offrent un contraste statique de 3000:1 et couvrent 120 % de l’espace colorimétrique sRGB, 89 % de l’AdobeRGB et 85 % du NTSC. Les variantes 23,8 pouces, les 24G2ZU et 24G2ZE, sont munis de dalles TN qui délivrent un contraste statique de 1000:1.

AOC dévoile l’AGON AG273QZ, un modèle pour les joueurs avec une dalle TN à 240 Hz

Deux modèles plus ergonomiques et mieux équipés

Le tableau ci-dessous rassemble certaines caractéristiques pour plus de lisibilité.

Référence 24G2ZE 24G2ZU C27G2ZE C27G2ZU C32G2ZE Diagonale 23,8 pouces 23,8 pouces 27 pouces 27 pouces 31,5 pouces Incurvé Non Non Oui – 1500R Oui – 1500R Oui – 1500R Type de dalle TN TN VA VA VA Définition Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Fréquence 240 Hz 240 Hz 240 Hz 240 Hz 240 Hz Temps de réponse MPRT 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms 1 ms Contraste statique 1000:1 1000:1 3000:1 3000:1 3000:1 Luminosité 350 cd/m² 350 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² Connectique DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 (Gen1) x 4 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2, USB 3.2 (Gen1) x 4 DP 1.2, HDMI 2.0 x 2 Ergonomie Inclinaison Hauteur réglable sur 130 mm, pivot 90°, rotation horizontale, inclinaison Inclinaison Hauteur réglable sur 130 mm, rotation horizontale, inclinaison Inclinaison Audio Prise casque Prise casque + deux haut-parleurs de 2W Prise casque Prise casque + deux haut-parleurs de 2W Prise casque Date de sortie Juillet 2020 Juillet 2020 Juin 2020 Mai 2020 Juillet 2020

Vous constatez que pour les modèles 23,8 et 27 pouces, AOC propose à chaque fois deux variantes relativement similaires. Les différences concernent le support, la connectique et la présence ou non de haut-parleurs. Ainsi, les 24G2ZU et C27G2ZU bénéficient d’un pied ergonomique, d’un hub de 4 ports USB 3.2 et d’une paire de haut-parleurs de 2W.

Les tarifs débuteront à 300 euros pour le modèle le moins onéreux et atteindre environ 380 euros environ pour le 31,5 pouces.