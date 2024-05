Apple conserverait vos photos supprimées pendant des années, un bug d’iOS 17.5 vend la mèche

©Apple

iOS 17, la dernière itération du système d’exploitation des iPhone d’Apple, n’a pas eu la vie facile à ses débuts. Particulièrement buggé, l’OS mobile pouvait effrayer les utilisateurs des smartphones de la firme de Cupertino.

Il faut dire que l’expérience d’iOS 17 n’était pas particulièrement fiable ; des bugs pouvaient, par exemple, faire freezer les iPhone ou même priver certains utilisateurs du Wi-Fi. Si la situation a été améliorée depuis, le système d’exploitation a toujours quelques défauts.

C’est en tout cas ce que rapportent plusieurs utilisateurs de Reddit, qui expriment leur incrédulité face à un bug étonnant de la version 17.5 d’iOS. Celui-ci a la fâcheuse tendance à faire réapparaître sur leur iPhone et sur l’iCloud des photos pourtant supprimées, parfois depuis longtemps.

Cela ne semble pas particulièrement problématique ; cependant, ce bug soulève malgré tout des questions sur la politique de conservation des fichiers des utilisateurs par Apple. En effet, sur Reddit, certaines personnes font état de photos réapparaissant plusieurs années après avoir été supprimées de la bibliothèque de l’iPhone.

Apple ferait un archivage des photos de ses consommateurs ?

Des utilisateurs rapportent donc que des photos (au contenu parfois sensible) supprimées en 2021, réapparaissent et s’affichent comme récemment téléchargées sur iCloud. D’autres témoignages du même bug pour des photos supprimées en 2023. Un utilisateur mentionne même des photos datant de 2010 qui réapparaissent comme les dernières téléchargées sur le Cloud d’Apple.

Les utilisateurs sont donc en face d’un bug particulièrement étrange, en contradiction totale avec les services proposés par l’entreprise. Normalement, les photos et vidéos supprimées dans l’application Photos d’Apple sont conservées dans un album “Récemment supprimées” pendant 30 jours maximum.

Cela permet aux utilisateurs d’avoir un peu de temps devant eux avant de voir le contenu supprimé définitivement (et possiblement de changer d’avis). Cependant, ce bug suggère donc qu’Apple conserve les photos et vidéos bien plus longtemps, peut-être indéfiniment.

La vie privée des utilisateurs d’iPhone en danger ?

iPhone 15 Pro ©Apple

Cela représenterait un manque flagrant vis-à-vis de la vie privée des usagers, qui sont censés pouvoir jouir de leurs fichiers comme bon leur semble. L’idée qu’une photo intime, par exemple, puisse réapparaître comme par magie des années après sa suppression risque de ne pas plaire à certains utilisateurs.

De plus, cet “archivage” des fichiers par Apple pourrait être très mal perçu ; la confiance des consommateurs de la marque à la pomme croquée pourrait s’en trouver dégradée. Les causes possibles du bug incluent un problème d’indexation, une corruption de la bibliothèque de photos, ou un souci de synchronisation entre les appareils locaux et l’iCloud.

Il est également possible qu’Apple ait pu introduire involontairement ce bug en tentant de corriger un problème de synchronisation de photos dans une version précédente d’iOS. Quoi qu’il en soit, Apple va devoir clarifier rapidement la situation et justifier cette conservation des photos privées à ses utilisateurs.

Un bug d’iOS 17.5 fait réapparaître des photos supprimées dans l’application Photos des iPhone.

Ces clichés peuvent dater de plusieurs années selon les utilisateurs, certains datant de plus de 10 ans.

Pourtant, Apple n’est censé conserver les photos dans un album spécial que 30 jours après leur suppression.

