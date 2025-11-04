Apple TV+ change de nom et dévoile de belles nouveautés

Apple a dévoilé un nouveau son d’introduction composé par Finneas et une animation multicolore pour accompagner le changement de nom de sa plateforme de streaming, désormais appelée simplement Apple TV.

Apple continue d’affiner l’identité de sa plateforme de streaming. Après avoir supprimé le « Plus » de Apple TV+ pour ne conserver que Apple TV, la société a dévoilé un nouvel indicatif sonore et visuel destiné à accompagner ses productions originales.

Ce nouveau son, qualifié de mnemonic par son auteur, a été composé par Finneas O’Connell, musicien et producteur reconnu, notamment pour son travail avec sa sœur Billie Eilish. Dans une publication sur Instagram, Finneas a expliqué avoir voulu créer un son marquant mais discret, conçu pour être entendu à plusieurs reprises sans devenir envahissant.

« Si vous regardez toute une saison de Ted Lasso ou Severance, vous allez entendre ce son une dizaine de fois dans la journée. Il faut donc que ce soit quelque chose de rafraîchissant, comme une bouchée de gingembre entre deux plats », a-t-il confié dans une interview à Variety.

Trois déclinaisons du nouveau jingle

Le compositeur a précisé que trois versions du son ont été créées :

Une version principale d’environ cinq secondes, utilisée avant les épisodes des séries ;

d’environ cinq secondes, utilisée avant les épisodes des séries ; Une version très courte d’une seconde, destinée aux bandes-annonces ou aux mentions de production ;

d’une seconde, destinée aux bandes-annonces ou aux mentions de production ; Une version longue d’environ douze secondes, diffusée en ouverture des films originaux d’Apple présentés en salle, comme Killers of the Flower Moon.

Un visuel repensé

Ce nouvel indicatif s’accompagne également d’une animation inédite du logo Apple TV, désormais multicolore, déjà aperçu sur certains supports promotionnels récents. Ce changement marque une évolution dans la stratégie visuelle d’Apple, qui cherche à unifier l’ensemble de ses productions sous une identité plus simple et reconnaissable.

Le passage de Apple TV+ à Apple TV avait été officialisé le mois dernier. La refonte du générique d’ouverture s’inscrit donc dans cette démarche de cohérence, alors que la marque consolide sa place sur le marché du streaming face à des acteurs comme Netflix, Disney+ ou Prime Video.