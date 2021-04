Nouveaux iMac et iPad Pro avec puce M1, Apple TV 4K et AirTag : les nouveautés de la Keynote Spring Loaded

C’est au cours d’un événement virtuel d’une heure, répondant au chantonnant hymne « Spring Loaded », que Tim Cook et ses lieutenants ont levé le voile sur la nouvelle gamme de produits desktop et tablette d’Apple. Les deux principaux enseignements : le divorce avec Intel est définitivement consommé, avec le basculement vers ses propres puces M1 lancées l’année dernière, et le design renoue avec les lignes colorées pour ainsi dire abandonnées depuis les iMac G3 de 1998.

Crédit : Apple

iMac 24 pouces

Une épaisseur de 11,5 mm seulement, un pied qui rappelle celui du moniteur Pro Display XDR, 5 kg sur la balance et sept coloris pastel qui tranchent par rapport aux sempiternels tons sombres de nos écrans et tours classiques. Une chose est sûre : la silhouette des nouveaux iMac apporte un certain vent de fraîcheur au marché des ordinateurs tout-en-un. Elle évoque notamment le design des iMac G3, commercialisés en 1998, qu’Apple place d’ailleurs comme le premier point d’inspiration de la gamme.

Crédit : Apple

Pour développer ses iMac 2021, Apple a conçu le châssis de zéro autour de sa nouvelle puce M1, contrairement aux MacBook Pro 13 pouces, MacBook Air ou Mac Mini récents, qui réutilisaient celui des générations Intel. Afin d’atteindre une telle finesse, la carte mère épouse des dimensions réduites et seuls deux petits ventilateurs, logés dans la partie inférieure (la bande horizontale, en-dessous de l’écran), suffiraient à tempérer la machine. Apple parle de 10 décibels en plein fonctionnement, ce qui le rendrait inaudible à l’oreille humaine.

Du côté des caractéristiques CPU/GPU, Apple évoque une vitesse de traitement 85 % supérieure à celle de l’iMac de 21,5 pouces et des performances graphiques jusqu’à deux fois plus élevées. La puce M1, avec ses caractéristiques boostées en machine learning, serait notamment exploitée pour améliorer en temps réel la qualité vidéo de la caméra FaceTime 1080p (contre 720p pour les récents portables de la marque).

L’iMac s’articule autour d’un écran Retina 4.5K de 24 pouces (4 480 x 2 520 pixels), avec une luminosité de 500 nits et le support de la gamme de couleurs P3. La technologie True Tone vise par ailleurs à ajuster automatiquement la température des couleurs de l’écran à la luminosité ambiante. La machine embarque un système à trois microphones ainsi que six haut-parleurs, avec deux paires de woofers et deux tweeters, avec une compatibilité Dolby Atmos pour le son spatial.

À l’arrière, on retrouve 4 ports USB-C, dont deux ports Thunderbolt/USB 4 supportant notamment un affichage 6K. Le connecteur d’alimentation est aimanté, et un câble tressé de deux mètres permet de brancher le bloc, qui dispose d’un port Ethernet redirigé vers le système … pour les deux modèles les plus chers de la gamme, seulement.

Crédit : Apple

L’iMac s’accompagne d’un nouveau clavier qui épouse les différents coloris retenus, avec des touches Spotlight, Dictée, Ne pas déranger et les emoji. Une version améliorée, là encore limitée aux deux seuls modèles les plus onéreux, intègre par ailleurs un capteur Touch ID pour sécuriser l’ouverture de session ou valider les paiements Apple Pay. Les souris et trackpads se déclinent eux aussi dans les nouveaux tons de la gamme.

Et du côté des tarifs ? Ils viennent d’être officialisés sur la boutique française. Trois modèles se disputent la gamme :

Pour 1449 € , l’iMac 24 pouces dans quatre coloris seulement (bleu, vert, rose et argent), avec un CPU 8 cœurs / GPU 7 cœurs, 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire, deux ports Thunderbolt à l’arrière, un bloc d’alimentation sans port Ethernet et un Magic Keyboard sans Touch ID ;

, l’iMac 24 pouces dans quatre coloris seulement (bleu, vert, rose et argent), avec un CPU 8 cœurs / GPU 7 cœurs, 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire, deux ports Thunderbolt à l’arrière, un bloc d’alimentation sans port Ethernet et un Magic Keyboard sans Touch ID ; Pour 1669 € , l’iMac 24 pouces dans les sept coloris de la gamme (bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve), avec un CPU 8 cœurs / GPU 8 cœurs, 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire, deux ports Thunderbolt + deux ports USB 3 à l’arrière, un bloc d’alimentation avec un port Ethernet et un Magic Keyboard avec Touch ID ;

, l’iMac 24 pouces dans les sept coloris de la gamme (bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve), avec un CPU 8 cœurs / GPU 8 cœurs, 256 Go de SSD, 8 Go de mémoire, deux ports Thunderbolt + deux ports USB 3 à l’arrière, un bloc d’alimentation avec un port Ethernet et un Magic Keyboard avec Touch ID ; Pour 1899 €, l’iMac 24 pouces dans les sept coloris de la gamme, le même CPU 8 cœurs / GPU 8 cœurs, 512 Go de SSD, 8 Go de mémoire, deux ports Thunderbolt + deux ports USB 3 à l’arrière, un bloc d’alimentation avec un port Ethernet et un Magic Keyboard avec Touch ID.

Les précommandes s’ouvrent le 30 avril, pour une livraison “après la mi-mai” selon Apple.

Crédit : Apple

iPad Pro

Les tablettes haut de gamme d’Apple passent à la vitesse supérieure et intègrent elles aussi la puce M1, en lieu et place des SoC A12Z Bionic (déjà conçus par la firme de Cupertino et qui se déclinent aux iPhone). Le constructeur évoque des performances 50 % supérieures à celles de l’iPad Pro précédent, et une puissance graphique accrue de 40 %.

Côté design, on évolue dans les mêmes eaux que précédemment : le modèle de 11 pouces conserve la même silhouette, et seule la version de 12,9 pouces s’épaissit et atteint 6,4 mm, contre 5,9 mm auparavant. Mais en contrepartie, c’est aussi cette déclinaison la plus grande qui bénéficie de la plus grande nouveauté : l’iPad Pro de 12,9 pouces abandonne la technologie LCD au profit d’un affichage mini-LED, qu’Apple intitule “Liquid Retina XDR”. L’écran est ainsi composé de 10 000 mini-LED, avec une luminosité record de 1600 nits. Le modèle de 11 pouces ne change pas de technologie d’affichage, et maintient pour l’heure la dalle LCD. Les deux versions profitent toujours d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le capteur photo frontal de 10 mégapixels évolue et supporte un ultra grand-angle de 122°, avec le suivi du visage. Du côté de la connectique, le Thunderbolt remplace l’USB-C et offre un débit de 40 Gbit/s. Les deux modèles sont également compatibles 5G. Autre nouveauté majeure, les modèles de 128, 256 et 512 Go embarquent désormais 8 Go de RAM, contre 6 Go auparavant. Et les modèles de 1 To … et même 2 To profiteront quant à eux de 16 go de mémoire vive.

Crédit : Apple