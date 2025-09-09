Apple Watch Ultra 3 : connectivité satellite et 5G, Apple nous régale à un prix correct

Apple présente la Watch Ultra 3, une montre connectée qui adopte la 5G et une connexion satellite. Avec ceci, un écran plus grand, et un prix loin d’être excessif.

Après deux ans d’attente, Apple a dévoilé sa nouvelle Apple Watch Ultra 3 lors de sa keynote annuelle. Cette troisième itération ne révolutionne pas le design de la montre connectée haut de gamme, mais elle introduit des améliorations ciblées, notamment en matière de connectivité et de gestion de la santé. Voici ce qu’il faut retenir de cette mise à jour.

Image : Apple

Satellite et 5G : vers une montre toujours connectée

L’innovation majeure de l’Apple Watch Ultra 3 réside dans son intégration renforcée des communications par satellite. Inspirée des fonctionnalités déjà présentes sur l’iPhone, cette technologie permet désormais d’envoyer des messages texte en dehors des zones couvertes par le réseau cellulaire, une avancée utile pour les randonneurs ou les voyageurs en zones isolées. La fonction SOS d’urgence, accessible même sans réseau, est également renforcée, consolidant l’attrait de la montre pour les amateurs d’aventures en plein air.

Image : Apple

Autre nouveauté notable : la compatibilité avec la 5G. Bien que cette technologie ne soit pas une première dans l’univers des montres connectées, Apple promet une efficacité énergétique améliorée et une connectivité plus stable que la 4G LTE de la seconde génération, tout en maintenant une autonomie préservée. Pour l’instant, seul le modèle Cellulaire propose cette option.

Santé : un suivi plus précis, sans prétendre remplacer les outils médicaux

Apple continue d’enrichir les fonctionnalités liées à la santé, avec un suivi plus fin des données physiologiques. La montre peut désormais alerter en cas de tendance à l’hypertension, en s’appuyant sur les variations de la tension artérielle.

Image : Apple

Une fonctionnalité qui, bien qu’elle ne remplace pas un tensiomètre médical, pourrait s’avérer utile pour un suivi préventif, surtout lorsqu’elle est combinée à d’autres indicateurs de santé. Les utilisateurs ont également la possibilité de partager ces données avec des professionnels de santé, renforçant le rôle de l’Apple Watch comme outil de prévention.

Un écran plus grand, des performances optimisées

L’écran de la Watch Ultra 3 passe à une résolution de 422 x 514 pixels, contre 410 x 502 pour le modèle précédent. Les bordures réduites permettent d’agrandir la surface d’affichage sans augmenter la taille du boîtier. Côté luminosité, l’écran OLED LTPO atteint désormais un pic de 3 000 nits, tout en restant lisible sous des angles difficiles, avec une luminosité minimale réduite à 1 nit pour le confort en mode permanent.

Image : Apple

Sous le capot, la nouvelle puce S11 améliore les performances tout en libérant de l’espace interne pour une batterie légèrement plus grande. Le Neural Engine à 4 cœurs, les 64 Go de stockage et la compatibilité Ultra Wideband restent des atouts majeurs. Enfin, la recharge devient plus rapide : Apple annonce une charge à 80 % en une demi-heure, soit un gain de 15 minutes par rapport à la Watch Ultra 2, grâce à une bobine redimensionnée et un dos en métal remplaçant la céramique.

Image : Apple

Prix et disponibilité de l’Apple Watch Ultra 3

L’Apple Watch Ultra 3 sera disponible en précommande dès ce vendredi 12 septembre, pour une sortie le 19 septembre. Un seul modèle de 49 mm est proposé, au prix de 899 €.