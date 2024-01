ASRock intègre le Wi-Fi dans ses écrans gaming, mais pour quoi faire ?

ASRock dote ses moniteurs Phantom Gaming d’une antenne Wi-Fi. Un bon moyen de les transformer en téléviseur d’appoint et de les émanciper des PC en somme, une particularité d’autant plus appréciable pour ceux armés d’une dalle OLED.

© Tom’s Hardware US

Nous avions évoqué en début de semaine quelques-uns des nouveaux écrans ASRock Phantom Gaming présentés par la marque au CES, avec toutefois des données assez lacunaires et quelques absents. Voici des informations complémentaires et la mention d’un modèle inédit. En outre, caractéristique peu courante, la marque a décidé d’intégrer du Wi-Fi à ses écrans.

La prise en charge du Wi-Fi est désormais une norme pour la plupart des téléviseurs puisqu’il sert à accéder aux services de vidéo en streaming ou de cloud gaming. En revanche, peu de moniteurs gaming y ont droit. À juste titre, puisque que contrairement aux téléviseurs, qui sont davantage utilisés de manière indépendante, les écrans PC sont par nature, la plupart du temps, branchés à un ordinateur…

L’initiative est toutefois bienvenue. Pouvoir regarder Netflix ou Disney+ sur son moniteur PC sans forcément devoir allumer la tour peut être appréciable ; en évitant la nuisance sonore d’un boîtier lourdement ventilé par exemple.

Un 27 pouces OLED bien plus rapide au programme

Concernant le PG27FFX2A, nous avions simplement connaissance de sa dalle 27 pouces IPS à 520 Hz. Grâce à notre confrère de Tom’s Hardware US, nous avons maintenant confirmation que celle-ci affiche une définition maximale de 1920 x 1080 pixels. L’écran est compatible AMD FreeSync Premium et a un temps de réponse de 1 ms, un taux de contraste de 1000:1, une luminosité maximale de 400 cd/m². Enfin, il couvre 99 % du sRGP et 90 % du DCI-P3.

Pour la connectique, ASRock a opté pour deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4. Vous trouverez également deux ports USB 3.0 Type-A, un port USB 2.0 Type-A et une prise casque de 3,5 mm. Comme rapporté en intro, cet écran a la particularité de proposer du Wi-Fi (norme non spécifiée pour le moment).

Par rapport à notre précédente actu, les informations supplémentaires pour le PG27QFW2A – le modèle QHD mais limité à 400 Hz – sont une luminosité maximale de 350 cd/m² ainsi qu’un rapport de contraste de 1000:1. Il y a toujours deux ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi qu’un hub USB 3.0 avec des ports Type-C et Type-A. De nouveau, une antenne Wi-Fi est présente.

Du côté des dalles OLED, nous avions eu vent des Phantom Gaming PGO34QRT2A et PGO27QFS2A jusqu’ici, deux modèles avec des diagonales de 34 et 27 pouces respectivement, à 240 Hz. Selon TH.US, ASRock va également commercialiser un 27 pouces plus véloce, le Phantom Gaming PG0270W2A.

Ce moniteur affiche aussi une définition QHD, mais a un taux de rafraîchissement de 360 Hz (temps de réponse de 0,03 ms). Il prend en charge l’AMD FreeSync Premium Pro. Sa luminosité maximale est de 250 cd/m², tandis que le rapport de contraste s’élève à 1 500 000:1. Le Wi-Fi est aussi de la partie, tout comme la paire de ports HDMI 2.1 et le DisplayPort 1.4 (mais il n’y a qu’un seul port USB-C 3.0 en revanche).

La date de disponibilité et les tarifs de ces écrans restent inconnus.

Source : Tom’s Hardware US