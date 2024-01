ASRock prépare des écrans ultra-rapides pour séduire les joueurs, dont deux modèles OLED

De plus en plus de marques misent sur l’OLED pour séduire les joueurs ; au tour d’ASRock d’adopter cette techno, avec deux références Phantom Gaming. La marque taïwanaise met aussi à jour l’ensemble de sa série en poussant les fréquences de rafraîchissement à 180 Hz.

© ASRock

ASRock s’apprête à lancer deux écrans OLED dans sa gamme de moniteurs Phantom Gaming. L’entreprise les a brièvement présenté dans un communiqué de presse et les présentera plus largement lors du CES 2024.

Les deux moniteurs OLED Phantom Gaming sont les PGO34QRT2A et PGO27QFS2A. Comme leur désignation l’explicite, le premier est une modèle 34 pouces tandis que le second a une diagonale de 24 pouces.

Des moniteurs OLED à 240 Hz

Le CES ouvrira ses portes le 9 janvier ; il faut se contenter des bribes d’informations présentes dans le communiqué de presse pour le moment. La société écrit au sujet des écrans OLED (lesquels finiront forcément par brûler !) :

« Phantom Gaming, la marque gaming d’ASRock, inaugure une révolution dans le domaine des technologies visuelles en présentant deux moniteurs gaming de pointe dotés d’une dalle OLED. Les moniteurs PGO27QFS2A et PGO34QRT2A offrent une résolution QHD pour une qualité d’image supérieure, et s’appuient sur des panneaux OLED pour présenter des performances de couleur exceptionnelles et un contraste remarquable. Pour ne rien gâcher, ils affichent un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz, ce qui promet un spectacle visuel sans précédent. »

L’un de ces moniteurs est présenté dans l’image ci-dessous. Celle-ci révèle une prise en charge de la technologie AMD FreeSync Premium assortie d’une certification DisplayHDR True Black.

© ASRock

Outre ces moniteurs Phantom Gaming PGO34QRT2A et PGO27QFS2A, ASRock évoque deux écrans 27 pouces ultra-rapides, les PG27FFX2A et PG27QFW2A. La fréquence de rafraîchissement du premier atteint 520 Hz, celle du second, 400 Hz. Pour le PG27QFW2A, la marque renseigne une dalle IPS et une définition QHD. Nous pouvons supposer du Full HD pour le modèle 520 Hz, mais cela reste à confirmer.

Enfin, ASRock promet une mise à niveau des modèles Phantom Gaming existants matérialisée par une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz (165 Hz actuellement).

Le communiqué mentionne aussi un écran incurvé (1500R) de 32 pouces QHD, le PG32QRT2A, et le PG27QFT2A, un 27 pouces avec une dalles IPS QHD 180 Hz.

Source : ASRock