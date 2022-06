Assassin’s Creed Origins est jouable gratuitement pendant 4 jours

Si vous souhaitez faire une petite escapade en Égypte antique, sachez qu’Ubisoft propose un week-end gratuit pour son jeu Assassin’s Creed Origins. La période d’essai débute ce soir à 18 heures ; elle se terminera le 20 juin, soit lundi prochain, à 18 heures et 1 minute précisément. Vous pouvez lancer le téléchargement dès maintenant pour être prêt dès l’ouverture des serveurs. L’essai est valable sur PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 et PlayStation 5.

Comme de coutume, au terme du week-end gratuit, votre progression sera conservée si vous achetez le jeu. La version standard de cet Assassin’s Creed Origins est proposée au tarif de 9 euros pour l’occasion, soit un réduction de 85 % par rapport au prix habituel. L’édition Gold profite d’un rabais de 80 % faisant passer son tarif à 18 euros.

« Assassin’s Creed Origins, qui se déroule dans la mystérieuse Égypte ancienne, constitue un nouveau commencement. Explorez les grandes pyramides et les tombeaux cachés de l’Égypte ancienne, rencontrez de nombreux personnages aux histoires mémorables au cours de votre périple, et découvrez l’histoire des origines de la Confrérie des Assassins. »

Les configurations

Ubisoft a sorti cet opus en octobre 2017. Pour y jouer sur PC, votre machine doit fonctionner sous Windows 7 64 bits ou version plus récente. Elle doit embarquer au minimum un processeur Intel Core i5-2400s @ 2,5 GHz ou AMD FX-6350 @ 3,9 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD R9 270 ; 6 Go de RAM.

Pour découvrir les pyramides d’Égypte sous leur meilleur jour, tablez plutôt sur un processeur Intel Core i7- 3770 @ 3,5 GHz ou AMD FX-8350 @ 4,0 GHz ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 ou AMD R9 280X ; 8 Go de RAM.

Le jeu devrait également être jouable par le biais du GeForce NOW de NVIDIA.

Enfin, dans un autre registre, rappelons que Steam et Studio Wildcard accordent gratuitement des copies de ARK: Survival Evolved.

