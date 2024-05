Assassin’s Creed Shadows moins cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

Assassin’s Creed Shadows, le nouvel opus de la célèbre licence d’Ubisoft a été dévoilé tout récemment, mettant fin à l’attente des joueurs. Prévu pour le 15 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, il est d’ores et déjà possible de le précommander chez certains revendeurs. Découvrez où acheter Assassin’s Creed Shadows au meilleur prix.

Après des années d’attentes, Ubisoft a enfin dévoilé le nouvel opus majeur de sa saga phare : Assassin’s Creed Shadows. Cette fois, direction le Japon féodal, une époque et un pays que les fans espéraient découvrir depuis bien longtemps. Cet épisode nous offrira la possibilité d’incarner deux personnages au gameplay bien différents : Yasuke, un samouraï d’origine africaine inspiré d’un personnage historique et Naoe, une assassin Shinobi.

Plonger dans l’époque Sengoku, ils devront travailler de concert pour vaincre leur ennemi. Enfin, si Mirage, considéré comme un opus un peu à part de par sa courte durée de vie, avait marqué un retour aux origines de la série, il semblerait que Shadows se calque sur la formule action-RPG de derniers épisodes. Il sera disponible sur sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Découvrez où précommander Assassin’s Creed Shadows pas cher.

💶 Où précommander Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows, dont la date de sortie est prévue pour le 15 novembre, est d’ores et déjà disponible à la précommande. Plusieurs éditions ont été dévoilées par Ubisoft :

L’édition Standard à 69,99€ qui comprend le jeu de base

qui comprend le jeu de base L’édition Gold à 109,99€ qui contient trois jours d’accès anticipé, une mission bonus et le Season Pass contenant deux extensions.

qui contient trois jours d’accès anticipé, une mission bonus et le Season Pass contenant deux extensions. L’édition Ultimate à 129,99€ qui offre en plus des bonus précédents un pack cosmétique, des décorations pour le repère partagé, cinq points de compétence et un filtre pour le mode photo.

qui offre en plus des bonus précédents un pack cosmétique, des décorations pour le repère partagé, cinq points de compétence et un filtre pour le mode photo. L’édition Collector à 279,99€ qui comprend les bonus précédents ainsi qu’une statue de Naoe et Yasuke, un boîtier Steelbook unique, un artbook de collection de 84 pages, une réplique grandeur nature du tsuba du katana de Naoe, une carte du monde, un parchemin mural du Crédo, et deux lithographies sumi-e de 19 x 13,5 cm. L’ensemble est présenté dans une boîte collector.

Pour le moment, seul Micromania et le site officiel d’Ubisoft les proposent, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès qu’elles seront disponibles chez les autres revendeurs.

Édition Spéciale

Édition Gold

Édition Collector

🏯 Quelles sont les nouveautés d’Assassin’s Creed Shadows ?

Assassin’s Creed Shadows se déroule durant la période Azuchi-Momoyama au Japon, de 1579 au début des années 1580. Cela marque le premier retour des Assassins et des Templiers dans leur forme “classique” depuis 2015. Le jeu mettra en scène plusieurs personnages historiques comme Oda Nobunaga et Fujibayashi Nagato. Les joueurs alterneront entre deux protagonistes : Naoe, la fille fictive de Nagato formée pour devenir shinobi, et Yasuke, un véritable personnage historique, ancien esclave africain devenu samouraï au service d’Oda Nobunaga.

Le moteur de jeu Anvil utilisé par Ubisoft offrira un monde dynamique avec un système de saisons influençant le gameplay et l’environnement. Les plantes qui offraient des cachettes au printemps et en été disparaîtront en automne et en hiver, modifiant les stratégies de furtivité. Le comportement des PNJ changera également selon les saisons. La campagne, non linéaire, permettra de suivre les cibles dans n’importe quel ordre, avec des quêtes principales pouvant être accomplies par l’un ou l’autre des protagonistes, et des missions spécifiques à chaque personnage. Il sera également possible de construire un réseau d’espionnage pour recueillir des renseignements et utiliser une planque pour se réunir avec leurs alliés.

Le système de combat reflètera l’époque japonaise. Yasuke pourra bloquer et parer les attaques, tandis que Naoe déviera les coups ennemis. Il sera possible d’accéder à des armes d’époque comme les katanas, les lances yari et les fusils arquebuses, chacune avec son propre arbre de compétences. La personnalisation et la fabrication d’armes seront possibles, et les compétences de combat se débloqueront via des parchemins Ninja. Notez que Yasuke et Naoe se partageront l’XP, les armes et les ressources collectées.

