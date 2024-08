La fenêtre de sortie de GTA VI confirmée, mauvaise nouvelle pour les joueurs PC

GTA VI est sans aucun doute le jeu vidéo le plus attendu de la décennie. Annoncé en décembre 2023 avec une bande-annonce visionnée plus de 200 millions de fois, le soft était prévu pour sortir début 2025, sans plus de précision. Mais il n’a pas fallu attendre longtemps avant que des rumeurs faisant état d’un report en fin d’année émerge, voir l’année suivante.

D’autant que l’éditeur a pris pour habitude de sortir ses jeux vidéo sur consoles d’abord, et sur PC un ou deux ans après. C’était le cas de GTA V, qui est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, sur PS4 et Xbox One en 2014, et sur PC en 2015. Idem pour Red Dead Redemption 2, qui est sorti en 2018 sur consoles, et un an plus tard sur PC.

Une sortie en automne 2025 confirmée

Les rumeurs étaient alors à moitié vraies (ou à moitié fausses, comme vous voulez). Point de sortie en 2026, mais bel et bien une commercialisation dès l’automne 2025. La fenêtre étant encore assez lointaine, aucune autre information n’a été précisée par la société. C’est Take-Two Interactive qui a publié un bilan de ses résultats financiers, avec en prime un calendrier des futures sorties. Grand Theft Auto VI est bel et bien prévu pour l’automne 2025.

© Take-Two Interactive

On note également que d’autres titres moins grand public mais aussi attendus comme Sid Meier’s Civilization VII et WWE 2K25 sortiront au quatrième trimestre 2025. Cependant, les joueurs PC sont, une fois de plus, dans le flou total. Comme mentionné précédemment, les jeux Rockstar sortent toujours en retard sur cette plateforme, donc il est très peu probable que le jeu sorte en 2025 sur Windows. Nous pouvons donc tabler sur 2026, voir 2027 dans le pire des cas, à l’image de GTA V qui est sorti deux ans après les consoles current-gen de l’époque.

Un nouvel opus dans la continuité de GTA V ?

Bien que Rockstar Games et Take-Two puissent être très discrets sur leur jeu, excepté la bande-annonce mise en ligne en décembre, les détails de leur prochain jeu sont encore très minces. Les joueurs auront l’occasion de suivre Lucia, qui semble être le personnage principal, ainsi que son mari, prénommé Jason. Ce sera alors la première fois qu’une femme sera jouable dans la licence.

L’autre point à considérer est le retour de la ville fictive de Vice City comme lieu principal de l’histoire. Ce lieu, fortement inspirée de Miami, offrira alors aux joueurs un immense open-world aux activités nombreuses et variées. A la vue du premier trailer, l’histoire sera raccord avec notre propre époque, comme l’omniprésence des réseaux sociaux qui devrait prendre une place importante.

GTA VI Vice City © Image générée par IA

C’est donc là les seules informations officielles dont nous disposons. En ce qui concerne le tarif du jeu, qui avoisinerait les 150 €, l’entreprise n’a toujours pas confirmé ce prix de vente.