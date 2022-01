Asus a conçu des alimentations SFX-L dotées d’un connecteur 16 broches ‘PCIe 5.O’

Asus lance des blocs d’alimentation Asus ROG Loki. Au format SFX-L, ce sont les premiers de ce gabarit à être estampillés « PCIe 5.0 Ready » ; autrement dit, à intégrer un câble PCIe à 16 broches capable d’acheminer 600 W.

L’entreprise proposait déjà ce type de câble avec sa dernière série ROG Thor. Et comme l’explique Asus, les alimentations de la série Loki sont peu ou prou des blocs ROG Thor au format SFX-L. La firme les décline dans des capacités de 1200W, 1000W, 850W, et 750W. En ce qui concerne l’efficacité, seule l’alimentation ROG Loki 1200W porte le badge 80 Plus Titanium ; les autres blocs bénéficient d’une certification 80 Plus Platinum. Ils sont tous entièrement modulaires.

FSP présente les premières alimentations SFX 12VO

Un « gros » dissipateur et un ventilateur Axial-Tech de 120 mm

Afin de maintenir des températures correctes, Asus indique avec « développé un dissipateur thermique deux fois plus volumineux que les modèles traditionnels ». Un ventilateur ARGB Axial-Tech de 120 mm, compatible Aura Sync, contribue à évacuer la chaleur.

Rappelons que les alimentations SFX-L ont des dimensions de 125 x 63,5 x 130 mm contre 125 x 63,5 x 100 mm pour celles au format SFX. Ces 3 cm de profondeur supplémentaires les rendent incompatibles avec les boîtiers Mini-ITX qui respectent la norme à la lettre.

Asus commercialisera ces alimentations ROG Loki SFX-L au cours de l’année. La société n’a pas encore précisé à quelle date.

Gigabyte dévoile l’AORUS P1200W, une alimentation munie d’un écran LCD

Source : Asus