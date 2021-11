FSP présente les premières alimentations SFX 12VO

En 2020, Intel dévoilait le standard ATX12VO. Encore marginal, il pourrait se populariser dans les prochains mois, Intel encourageant son adoption avec ses processeurs Alder Lake-S. Du côté des fabricants d’alimentations, FSP vient de dévoiler deux blocs SFX 12VO. Appelé FSP750-27SC, le premier est un modèle 750 W ; baptisé FSP650-27SCB, le second est un bloc de 650 W.

Dans le descriptif de la vidéo de présentation, l’entreprise écrit : « FSP Group lance la première alimentation SFX 12VO au monde, la FSP750-27SCB, qui permet au système PC de réduire efficacement la consommation d’énergie en mode veille. Elle répond également aux exigences des processeurs de nouvelle génération et aux exigences en matière de consommation d’énergie, permettant aux petits PC du marché de proposer des configurations de systèmes haut de gamme ». La réduction de la consommation lorsque le système est faiblement sollicité était déjà l’argument mis en avant par MSI en faveur de l’ATX12VO en juin dernier. Ainsi, dans son communiqué de presse, FSP argue que ce bloc répond aux exigences fixées par la norme d’efficacité CEC Tier 2 du California Energy Code publiée le 1er juillet 2021 ; celle-ci avait d’ailleurs conduit à l’interdiction de la vente de certains PC Dell dans l’État.

Le connecteur 24 broches remplacé par un 10 broches

FSP explique que par rapport aux alimentations en multirail, les alimentations monorail 12VO adoptent un circuit en 12V+12Vsb qui améliore « l’efficacité de la conversion de puissance » et offre une « meilleure stabilité de la tension de sortie ». Concrètement, avec le standard 12VO, la carte mère se charge de la conversion en 3,3 V et 5 V. En pratique, une alimentation 12VO abandonne donc le connecteur 24 broches au profit d’un 10 broches. Elle conserve l’ESP12V 4+4 broches pour le CPU et une paire de connecteurs 8 / 6+2 broches pour la carte graphique. Par ailleurs, FSP précise que son alimentation FSP750-27SC est conforme à la norme 80 Plus Gold. Un ventilateur de 92 mm se charge de la garder au frais. La société ne mentionne pas le bloc de 650 W dans son communiqué. Enfin, FSP ne renseigne pas non plus de date de disponibilité.