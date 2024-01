ASUS modernise ses PC portables ROG et relooke les Zephyrus

De gauche à droite : ROG Strix Scar 16, ROG Strix Scar 18, ROG Strix Scar 16 © ASUS

Comme bon nombre d’autres marques, ASUS profite du CES 2024 pour rafraîchir sa gamme de PC portables. Et à l’instar d’Acer, l’entreprise évoque elle aussi « l’adoption de l’IA », arguant que « la révolution de l’IA est en marche ».

Pour la faire courte, ASUS dote ses ordinateurs portables gaming Strix SCAR 16/18, ROG Zephyrus G14 et G16 et ROG Strix G16 / G18 de processeurs Intel ou AMD récents et de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 Series laptop.

Un mélange de Raptor Lake Refresh, Meteor Lake et Ryzen 8000

Plus précisément, tous les modèles, à l’exception des ROG Zephyrus G14 et G16 (2024), héritent de Core de 14e génération ; pas des Meteor Lake, mais plutôt des Raptor Lake Refresh (un Core i9-14900HX). Pour le GPU, ces machines embarquent jusqu’à la GeForce RTX 4090 laptop.

Le ROG Zephyrus G14 est propulsé par une puce AMD, en l’occurrence le Ryzen 9 8945HS, lequel a un moteur IA délivrant jusqu`à 16 TOPS. Cet ordinateur est aussi pourvu d’une carte graphique Ada Lovelace : une RTX 4060 ou une RTX 4070.

Son grand frère, le ROG Zephyrus G16, est le seul à goûter à la véritable 14e génération de Core d’Intel, Meteor Lake. Cette référence embarque en effet le Core Ultra 9 185H.

PC portables ROG 2024 : les principales nouveautés

Les caractéristiques de toutes ces références sont rassemblées dans des tableaux en fin d’article. Pour résumer les points clefs, les clients ont droit à un nouveau design pour les Zephyrus, PC qui deviennent plus fins et plus légers. En outre, les ROG Zephyrus G14 et G16 sont les premiers ordinateurs portables ROG à être dotés d’un écran OLED.

Par ailleurs, les ROG Strix reçoivent des écrans Nebula HDR, tandis que les Strix SCAR 16/18 sont désormais équipés de dalles Mini LED comportant plus de 2 000 zones de gradation.

Au sujet des fonctionnalités d’intelligence artificielle, la marque évoque l’habituelle accélération IA délivrée par les composants (moteur IA des Ryzen et des Meteor Lake ; cœurs Tensor des RTX 40), et bien sûr Microsoft Copilot sous Windows, « un compagnon IA du quotidien intégré à de nombreuses applications Windows 11 ».

De gauche à droite : ROG Strix Scar 18, ROG Strix Scar 16, ROG Strix Scar 18 © ASUS

Spécifications et prix PC portables ROG 2024

Les spécifications détaillées de chacune des machines sont disponibles ci-dessous.

Caractéristiques ROG Strix SCAR 16 (2024) :

© ASUS

Caractéristiques ROG Strix SCAR 18 (2024) :

© ASUS

Caractéristiques ROG Strix G16 (2024) :

© ASUS

Caractéristiques ROG Strix G18 (2024) :

© ASUS

Caractéristiques ROG Zephyrus G14 (2024) :

© ASUS

Caractéristiques ROG Zephyrus G16 (2024) :

© ASUS

Tous ces PC seront disponibles au cours du 1er trimestre 2024 en France. ASUS renseigne les tarifs qui suivent :