Asus va tuer les écrans gaming avec cette invention à 240 Hz

ASUS annonce pour le premier semestre 2026 les ROG XREAL R1, des lunettes de réalité augmentée filaires dotées d’écrans Micro-OLED 240 Hz simulant un moniteur de 171 pouces, compatibles PC et consoles via un dock dédié.

Asus présente au CES 2026 les ROG XREAL R1, des lunettes de réalité augmentée développées en partenariat avec XREAL. Le fabricant revendique une première mondiale pour la fréquence de rafraîchissement de 240 Hz sur ce type de dispositif.

Caractéristiques techniques

Les lunettes intègrent une dalle Micro-OLED affichant une résolution Full HD (1920×1080 pixels). Le système projette un écran virtuel équivalent à 171 pouces de diagonale lorsque l’utilisateur se positionne à 4 mètres de distance, avec un champ de vision de 57 degrés. Asus indique que cette zone couvre 95 % de l’aire de vision focale.

La définition Full HD, répartie sur un équivalent de 171 pouces, implique une densité de pixels inférieure à celle d’un moniteur physique de taille standard à résolution identique. Ce compromis entre taille perçue et finesse d’affichage reste inhérent à ce format.

Audio et optique adaptative

Le système audio, développé avec Bose, propose une spatialisation sonore 3D intégrée directement dans les branches des lunettes. Les verres utilisent une technologie électrochromique qui module automatiquement leur transparence selon que l’utilisateur regarde l’écran virtuel ou l’environnement réel. Un mode manuel permet également de fixer le niveau de teinte.

Connectique et compatibilité

Le ROG Control Dock, vendu avec les lunettes, dispose d’un port DisplayPort 1.4 et d’un port HDMI 2.0, permettant de basculer entre PC et consoles. La connexion avec le ROG Ally s’effectue via USB Type-C. Cette dépendance au dock pour la connexion aux sources fixes ajoute un élément supplémentaire à l’installation.

Asus annonce une commercialisation au premier semestre 2026. Le prix n’a pas été communiqué.