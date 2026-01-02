Votre écran OLED est en danger ? Doom pourrait bien être la solution miracle

Le développeur Wiaam Suleiman a publié un économiseur d’écran Windows intégrant l’Épisode 1 de Doom dans un fichier .scr unique, basé sur le port open source Doom Retro, avec suppression du HUD pour limiter le marquage sur écrans OLED.

Le développeur Wiaam Suleiman a publié Doom Screen Saver, un portage du jeu Doom sous forme d’économiseur d’écran pour Windows. Le projet compile l’ensemble des composants nécessaires dans un fichier .scr unique, format toujours supporté par les versions actuelles de Windows bien que rarement utilisé.

Comment ça fonctionne ?

Le projet s’appuie sur Doom Retro, un port open source dérivé du projet Chocolate Doom. Doom Retro adopte une approche minimaliste concernant les modifications graphiques et reste activement maintenu.

Contenu jouable : L’économiseur d’écran intègre l’Épisode 1 (Knee-Deep in the Dead) issu de la version shareware DOS originale. Le programme parcourt l’intégralité de cet épisode en boucle.

Pourquoi Doom est certainement la solution idéale ?

Modification Justification technique Suppression du HUD traditionnel Réduction du risque de marquage sur écrans OLED Affichage intermittent du visage “Doomguy” Élément dynamique changeant de position Optimisation de la consommation CPU Fonctionnement en arrière-plan prolongé

Le développeur indique avoir conçu le programme pour limiter la charge processeur, bien qu’aucune métrique précise n’accompagne cette affirmation.

Les économiseurs d’écran, conçus initialement pour prévenir le marquage sur moniteurs CRT et plasma, étaient devenus obsolètes avec la généralisation des dalles LCD. La technologie OLED, sujette au même phénomène de rétention d’image, renouvelle partiellement leur pertinence fonctionnelle.

Comment installer Doom en fond d’écran ?

Le fichier .scr s’exécute par double-clic ou s’intègre aux paramètres d’économiseur d’écran Windows. Des options de configuration audio sont accessibles via le panneau de paramètres.

Des économiseurs d’écran Doom existaient déjà dans les années 1990. Cette version se distingue par le rendu complet d’un épisode jouable, là où les versions antérieures proposaient généralement des animations limitées.