Une nouvelle console SteamOS débarquerait avec un processeur Zen 4 et un GPU RX 7600

Valve serait prêt à relancer une console de salon après l’échec des Steam Machines ? C’est ce que laisse entrevoir ce benchmark, avec une nouvelle console de salon en vue d’ici la fin de l’année.

La future console Valve Fremont apparaît sur GeekBench.

Une nouvelle console développée par Valve, connue sous le nom de code Fremont, a récemment été repérée sur Geekbench. Cet appareil, fonctionnant sous SteamOS, marque un possible retour de l’entreprise sur le marché des consoles de salon, après l’échec des Steam Machines il y a plus d’une décennie.

Caractéristiques techniques de la Valve Fremont

Selon les informations disponibles, la console Fremont serait dotée d’un processeur AMD personnalisé basé sur l’architecture Zen 4, une architecture un peu ancienne maintenant, mais qui fonctionne toujours bien. Ce dernier serait doté de six cœurs avec une fréquence maximale d’environ 4,8 GHz. Le processeur appartiendrait à la famille Hawk Point 2, qui regroupe les APU Ryzen 8000G pour desktop, Ryzen 8040 pour mobile, et Ryzen 200 pour mobile, tous dotés de cœurs Zen 4 et d’un iGPU RDNA 3.

La particularité de ce modèle réside dans l’absence d’iGPU intégré. En effet, Valve aurait opté pour une carte graphique dédiée, identifiée comme une Radeon RX 7600. Cette dernière serait basée sur l’architecture Navi 33, avec 32 unités de calcul et 8 Go de mémoire dédiée, distincte de la RAM du système.

Les performances mesurées sur Geekbench indiquent un score de 2 412 points en monocœur et 7 451 points en multicœur, des résultats qui placent la console convenablement face à la concurrence actuelle.

Un retour sur le marché après le succès du Steam Deck

Valve avait abandonné le marché des consoles de salon après le lancement des Steam Machines, des mini-PC qui, disons-le, furent un échec. Cependant, le succès du Steam Deck et de SteamOS, utilisé par des partenaires comme Lenovo, a relancé l’intérêt pour une offre de console de salon. En décembre 2024, une mise à jour du Steam Deck faisait déjà référence à un appareil nommé Fremont, doté d’un port HDMI directement connecté à une puce graphique, confirmant son usage comme boîte TV autonome.

Brad Lynch, qui avait initialement révélé l’existence de Fremont, précise que la console sera livrée avec une manette Ibex, mentionnée dans les fichiers pilotes de SteamVR, ainsi que des contrôleurs Roy, associés au casque de réalité virtuelle Deckard XR en développement.

Prix et date de sortie

Aucune information officielle n’a été communiquée concernant la date de commercialisation ou le tarif de la console. Toutefois, son apparition sur Geekbench peut laisser espérer un lancement d’ici la fin de l’année 2025, potentiellement pour la période des fêtes.

Valve n’a pas encore confirmé ces informations, mais l’évolution du projet semble indiquer une volonté de concurrencer les consoles traditionnelles, en s’appuyant sur l’écosystème Steam et SteamOS.