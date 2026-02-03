Au dernier trimestre 2025, Apple a roulé sur la concurrence et a vendu plus d’iPhone que jamais

Au quatrième trimestre 2025, Apple atteint un record historique de 69 % de part de marché smartphone aux États-Unis (+4 points en un an), captant la totalité de la maigre croissance du marché (+1 %) tandis que Samsung chute à 13 %.

Les résultats financiers du premier trimestre fiscal 2026 confirment l’expansion d’Apple aux États-Unis, les données du quatrième trimestre 2025 indiquant une part de marché de 69 %. Portée par les subventions opérateurs et les volumes de l’iPhone 17 Pro Max, cette progression de 4 points sur un an contraste avec la baisse de Samsung à 13 %.

Segmentation du marché et saturation via les opérateurs

Les données publiées par Counterpoint Research mettent en évidence une divergence dans la performance des OEM, malgré une croissance globale du marché américain limitée à 1 % en glissement annuel. La part de 69 % détenue par Apple suggère une transition vers une quasi-monopolisation du segment premium sur ce territoire. Les statistiques des opérateurs corroborent cette tendance : AT&T rapporte que 89 % de ses ventes totales de smartphones concernent des appareils iOS.

©CounterPoint Research

L’iPhone 17 Pro Max s’établit comme le smartphone au volume le plus élevé chez AT&T, T-Mobile et Verizon, les trois principaux opérateurs américains. Cette prédominance indique une corrélation entre les structures d’amortissement (trade-in) proposées par les opérateurs et l’adoption de matériel à prix élevé. La performance d’Apple s’appuie sur une intégration verticale et une disponibilité immédiate des stocks lors du lancement du quatrième trimestre, là où la concurrence a vu ses parts se réduire.

Un dernier trimestre 2025 très juteux

Le chiffre d’affaires d’Apple pour le premier trimestre fiscal 2026, s’élevant à 143,756 milliards de dollars, est directement lié au cycle matériel du quatrième trimestre civil, les ventes d’iPhone représentant plus de 50 % de ce total. À l’inverse, la contraction de la part de marché de Samsung à 13 % signale un creux cyclique dans le segment Android haut de gamme, antérieur à la sortie de la série Galaxy S26.

Le constructeur sud-coréen devrait exploiter le premier trimestre 2026 pour le lancement du S26, en s’appuyant sur des incitations tarifaires pour les premiers adoptants et sur le renouvellement de sa gamme de pliables (foldables) plus tard dans l’année. L’objectif technique et commercial sera de stabiliser la base installée face à l’érosion continue observée au Q4 2025.

Coûts des composants et stratégie tarifaire 2026

À court terme, l’introduction de l’iPhone 17e vise le segment intermédiaire (mid-range). Pour la future génération iPhone 18, prévue au troisième trimestre 2026, l’industrie surveille l’évolution des prix de la DRAM. L’analyste Ming-Chi Kuo projette qu’Apple absorbera ces augmentations de composants plutôt que de les répercuter sur le consommateur final.

Cette stratégie de maintien des prix malgré l’inflation des semi-conducteurs est rendue possible par la division Services. Avec un revenu trimestriel de 30,013 milliards de dollars et des marges brutes supérieures à celles du matériel, ce secteur permet de subventionner les coûts de production croissants du hardware pour maintenir la part de marché.