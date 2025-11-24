iPhone 18 : voici tout ce que l’on sait sur le prochain smartphone d’Apple

Apple préparerait pour 2026 une gamme d’iPhone 18 recentrée sur trois modèles premium, avec un premier iPhone pliant, un nouveau processeur 2 nm et plusieurs évolutions techniques, tandis que le modèle standard serait repoussé à 2027.

Apple pourrait profondément modifier sa stratégie en 2026 avec une gamme d’iPhone 18 réduite et l’arrivée d’un premier modèle pliant. Plusieurs sources industrielles évoquent la disparition temporaire du modèle de base, un calendrier étalé sur deux ans et une série d’évolutions techniques visant autant la performance que l’efficacité énergétique.

Une gamme recentrée autour de trois modèles en 2026

Depuis plusieurs années, Apple lance quatre iPhone haut de gamme ciblant différentes tranches tarifaires. Pour 2026, la firme pourrait revoir son approche en ne commercialisant que l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et un nouveau venu baptisé iPhone Fold, le premier iPhone pliant.

Le modèle standard serait repoussé au début de l’année 2027, sous le nom d’iPhone 20, aux côtés d’un iPhone 18e plus abordable. L’iPhone Air 2, successeur d’un modèle peu demandé, serait lui aussi décalé à 2027.

Les tarifs pourraient rester alignés sur ceux de la génération précédente, ce qui placerait l’entrée de gamme Pro autour de 1 099 dollars. L’arrivée du modèle pliant repousserait mécaniquement l’équilibre tarifaire, tout en renforçant l’intérêt des iPhone 17, susceptibles de recevoir d’importantes remises en parallèle du lancement.

Design : une évolution discrète, une ergonomie revue

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max conserveraient les mêmes diagonales d’écran que les modèles 17 Pro, mais adopteraient une caméra frontale en poinçon. Le module Face ID serait ainsi intégré sous la dalle OLED.

Les deux smartphones bénéficieraient également d’un dos en verre légèrement transparent, d’un design arrière plus uniforme et d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. L’iPhone 18 Pro Max deviendrait plus épais et plus lourd, une évolution qui pourrait permettre d’intégrer une batterie plus importante et un système thermique plus performant.

Apple testerait également une nouvelle technologie d’affichage, appelée « High Mobility Oxide » (HMO), censée réduire la consommation énergétique et abaisser les coûts de production. Aucun élément ne confirme pour l’heure son adoption dès 2026.

Des nouveautés techniques portées par le passage au 2 nm

La principale évolution interne concernerait les nouveaux processeurs A20 Pro, gravés en 2 nm. Ils seraient intégrés à l’iPhone 18 Pro, à l’iPhone 18 Pro Max et à l’iPhone Fold. Les modèles Pro conserveraient une configuration de deux cœurs haute performance et quatre cœurs basse consommation, avec un GPU de cinq cœurs pour l’iPhone 18 Pro et de six cœurs pour les deux modèles haut de gamme.

Un benchmark mensonger annonçait les prétendues performances de la puce A19 Pro

Un nouveau modem 5G maison, baptisé C2, ferait aussi son apparition. Il prendrait en charge les réseaux mmWave, mais serait fabriqué en 4 nm, une technologie moins récente que celle des SoC.

Côté mémoire, Apple resterait sur de la LPDDR5X mais pourrait passer à une architecture à six canaux pour augmenter la bande passante. Si les contraintes d’approvisionnement le permettent, toute la gamme serait équipée de 12 Go de RAM.

Photo : vers un zoom plus flexible

Les iPhone 18 Pro intégreraient un système de zoom à ouverture variable, capable d’ajuster automatiquement l’ouverture selon la luminosité. Le téléobjectif de 48 Mpx profiterait d’une ouverture plus large, potentiellement F/2.0 contre F/2.2 aujourd’hui. Apple travaillerait aussi sur un capteur maison de 100 Mpx mais ce dernier ne serait pas prévu avant 2028.

Batteries : des capacités en hausse

Peu d’informations ont filtré pour l’instant, mais le gain de volume du modèle Pro Max laisse envisager une batterie plus grande que celle de son prédécesseur. L’iPhone Fold serait testé avec une capacité comprise entre 5 400 et 5 800 mAh. En revanche, la transition vers la technologie silicium-carbone ne ferait pas partie des projets immédiats.

Un lancement attendu en septembre 2026… sans iPhone de base

Apple devrait conserver son calendrier habituel et tenir son événement de rentrée en septembre. Les trois modèles premium y seraient annoncés. L’iPhone standard, renommé iPhone 20, arriverait plutôt au premier trimestre 2027, accompagné de l’iPhone 18e.

Cette segmentation sur deux ans marque un tournant dans la stratégie de la marque et pourrait redéfinir la dynamique du marché haut de gamme pour plusieurs cycles.