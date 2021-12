AWS propose désormais des processeurs AMD EPYC de troisième génération dans les instances EC2 M6a

AWS (Amazon Web Services) annonce la disponibilité de ses instances Amazon EC2 M6a dotées de processeurs AMD EPYC de troisième génération. Selon l’entreprise, elles offrent « des performances jusqu’à 35 % supérieures à celles des instances M5 ». Les instances M6a sont proposées dans trois régions (AWS US East (N. Virginia), US West (Oregon) et Europe (Irlande)) en 10 tailles.

Dans son communiqué, AMD écrit pour sa part que « les instances M6a offrent un rapport qualité-prix jusqu’à 35 % supérieur à celui des précédentes instances M5a et un coût 10 % inférieur à celui des instances EC2 x86 comparables ». L’entreprise précise que les instances Amazon EC2 M6a sont les premières instances EC2 équipées de processeurs AMD EPYC de troisième génération. Elle ajoute que ces instances sont également :

« Certifiées SAP et idéales pour les charges de travail telles que les serveurs Web et d’applications, les serveurs back-end, les serveurs de jeux multijoueur, la mise en cache, les environnements de développement d’applications et les serveurs principaux prenant en charge les applications d’entreprise.

Disponibles en dix tailles, avec deux tailles d’instance de plus que la M5a (32xlarge et 48xlarge). La taille 48xlarge possède jusqu’à 192 vCPU et 768 Go de mémoire, soit le double de la plus grande instance M5a.

Conçues sur le système AWS Nitro, qui combine hardware dédié et hyperviseur léger, pour fournir presque l’entièreté des ressources de calcul et de mémoire de l’hôte aux instances. »

AMD annonce des processeurs EPYC Genoa à 96 cœurs en 2022, des EPYC Bergamo à 128 cœurs en 2023

Déclarations des représentants AMD et AWS

Lynn Comp, vice-président corporatif de la branche Cloud Business d’AMD déclare : « Nos processeurs AMD EPYC de troisième génération offrent aux utilisateurs Amazon EC2 une excellente flexibilité et un rapport prix/performant impressionnant, face à la précédente génération d’instances Amazon EC2 M5a. Cette annonce montre une solide collaboration et souligne notre dynamique globale dans l’infrastructure Cloud. Notre travail avec AWS illustre notre engagement à offrir aux utilisateurs finaux l’innovation et la performance nécessaires pour leurs environnements Cloud et leurs charges de travail. »

David Brown, vice-président, Amazon EC2, AWS : « Les instances Amazon EC2 M6a, équipées des processeurs AMD EPYC de troisième génération, sont conçues pour apporter aux consommateurs un équilibre entre capacités de calcul, mémoire, stockage et réseau tout en offrant un rapport prix/performance jusqu’à 35 % supérieur à la précédente génération d’instances M5a. Notre collaboration continue avec AMD permet à AWS de répondre à la demande des consommateurs en leur offrant flexibilité, évolutivité, ainsi que des performances attractives sans oublier le rapport prix/performance pour les charges de travail à usage général. »

Sources : CP AMD, AWS