AMD annonce des processeurs EPYC Genoa à 96 cœurs en 2022, des EPYC Bergamo à 128 cœurs en 2023

Une architecture Zen 4 synonyme de gravure en 5 nm et d’un nouveau type de cœur, le « Zen 4c ».

L’Accelerated Data Center Premiere a été l’occasion pour AMD de présenter ses processeurs EPYC Milan-X et accélérateurs Instinct Series MI200, mais également de détailler sa feuille de route pour les prochaines générations de CPU EPYC.

Concernant les futurs processeurs EPYC Genoa, AMD a confirmé ce qui transparaissait dans des documents dérobés à Gigabyte dans le courant de l’été. À savoir qu’ils profiteront de l’architecture CPU Zen 4 et proposeront jusqu’à 96 cœurs ; la gamme EPYC actuelle ne dépasse pas 64 cœurs. En outre, ces AMD EPYC de quatrième génération prendront en charge la DDR5 et le PCIe 5.0. AMD précise que « Genoa est dans les temps pour une production et un lancement en 2022 ».

Après Genoa, viendra Bergamo. L’occasion pour AMD d’augmenter encore le nombre maximal de cœurs : 128 cœurs pour Bergamo. Ces processeurs utiliseront le même socket que Genoa et seront toujours sous architecture Zen 4. Côté calendrier, « Bergamo est dans les temps pour une livraison dans le courant du premier semestre 2023 ».

Gravure en 5 nm

Ces deux générations de processeurs seront fabriquées sur le processus 5 nm de TSMC. Comme indiqué sur l’image ci-dessous, ce dernier double la densité et l’efficacité énergétique et booste les performances de 1,25 fois par rapport au 7 nm utilisé actuellement.

Cœur CPU Zen 4c

Par ailleurs, l’entreprise a évoqué un nouveau cœur CPU, le Zen 4c, « spécialement conçu pour les applications natives du Cloud ». Selon le communiqué de presse, « ces cœurs sont compatibles sur le plan logiciel avec « Zen 4 » et optimisés pour des configurations à nombre de cœurs élevé pour emmener les charges de travail « Cloud native » qui souvent bénéficient d’une densité maximale de threads ».