Aya Neo Next : Ryzen 7 5800U et jusqu’à 32 Go de RAM

Le mois dernier, des rumeurs suggéraient que l’Aya Neo Next pourrait devenir la première console sous Ryzen 6000 ; ce n’est finalement pas le cas. Aya Neo a bien officialisé de nouvelles versions baptisées Next, Next Advance et Next Pro, mais elles héritent toutes d’un APU AMD Ryzen 7 5800U. C’est quand même une évolution par rapport à l’AyaNeo Pro qui embarque un Ryzen 7 4800U.

Le Ryzen 7 5800U est toujours un 8 cœurs / 16 threads, mais il bénéficie de l’architecture CPU Zen 3 et non plus Zen 2. Il possède, comme le Ryzen 7 4800U, 8 cœurs GPU Vega, mais cadencés à 2000 MHz plutôt qu’à 1750 MHz. Par ailleurs, si la variante Next conserve 16 Go de LPDDR4X-4266, la mouture Next Pro profite de 32 Go. Celle-ci propose également une capacité de stockage étendue à 2 To.

Pas de changement concernant l’écran, c’est toujours une dalle IPS de 7 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. Enfin, les nouvelles Aya Neo passent à du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2 et se mettent à Windows 11.

Tableau comparatif

Les spécifications sont rassemblées dans le tableau ci-dessous, réalisé à partir de ceux proposés par VideoCardz et Tom’s Hardware US.

Version Aya Neo Next Advance Aya Neo Next Aya Neo Next Pro Aya Neo 2021 Pro CPU AMD Ryzen 7 5800U AMD Ryzen 7 5800U Series, Advance Version AMD Ryzen 7 5800U Series, Advance Version Ryzen 7 4800U GPU AMD Radeon Vega 8, 2000 MHz AMD Radeon Vega 8, 2000 MHz AMD Radeon Vega 8, 2000 MHz AMD Radeon Vega 8, 1750 MHz RAM 16 Go LPDDR4X-4266 16 Go LPDDR4X-4266 32 Go LPDDR4X-4266 16 Go LPDDR4X-4266 Stockage 2 To M.2 (NVMe) 2280 1 To / 2To M.2 (NVMe) 2280 2 To M.2 (NVMe) 2280 0,5 To / 1 To M.2 (NVMe) 2280 Ecran 7 pouces LCD IPS 1280 X 800 7 pouces LCD IPS 1280 X 800 7 pouces LCD IPS 1280 X 800 7 pouces LCD IPS 1280 X 800 Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Ports 2 x USB Type C ; PD 3.0, DisplayPort 1.4 2 x USB Type C ; PD 3.0, DisplayPort 1.4 2 x USB Type C ; PD 3.0, DisplayPort 1.4 2 x USB Type C ; PD 3.0, DisplayPort 1.4 Batterie 47 Wh / 4100 mAh, 11,55V, Li-ion 47 Wh / 4100 mAh, 11,55V, Li-ion 47 Wh / 4100 mAh, 11,55V, Li-ion 47 Wh OS Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 10

Prix des différentes versions d’Aya Neo Next

Les Aya Neo Next seront commercialisées à partir de février aux tarifs suivant :

Aya Neo Next avec 16 Go RAM et 1 To de stockage : 1315 dollars (1265 dollars au lancement).

Aya Neo Next Advance avec 16 Go RAM et 2 To de stockage : 1465 dollars (1365 dollars au lancement).

Enfin, l’Aya Neo Pro avec 32 Go RAM et 2 To de stockage : 1565 dollars (1465 dollars au lancement).

Notez également qu’une Aya Neo Next Advance Signature Edition avec 16 Go de RAM et 2 To, disponible en seulement 300 unités, sera proposée à 1465 dollars (1345 dollars au lancement).

