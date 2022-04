Batman Arkham Asylum reçoit un très bon pack de textures HD

La saga Batman: Arkham de Rocksteady (Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight) a marqué l’esprit des fans de la chauve-souris, et plus généralement des joueurs friands du genre action-aventure. Le premier opus, sorti en août 2009 sur PlayStation 3 et Xbox 360 puis en septembre de la même année sur PC accuse malgré tout le poids des ans, esthétiquement parlant. Pour y remédier, GPUnity propose un Asylum Reborn – HD Texture Pack qui améliore plus de cent textures du titre. GPUUnity propose la vidéo comparative ci-dessous issue de sa chaîne YouTube.

L’auteur de ce pack précise que ce dernier est compatible avec les versions Steam et EGS de Batman: Arkham Asylum. Vous pouvez consulter la page de la communauté Steam qui lui est consacré ou le télécharger directement sur le nexusmods ; le téléchargement est de 319 Mo mais l’installation nécessite 3,5 Go. La page Steam recense également un New BAA Launcher qui offre davantage de réglages.

Un pack ajoute 132 nouvelles créatures et 35 zones à Skyrim

La configuration minimale pour jouer à Batman: Arkham Asylum GOTY

Vous pouvez acquérir Batman: Arkham Asylum GOTY pou 20 euros sur Steam. « Soyez Batman et affrontez les super-vilains de Gotham City. Parcourez l’asile d’Arkham et son île terrifiante ». Cette édition « comporte 4 nouvelles cartes pour le mode Défi. Dans ce lot de 4 cartes figurent l’Allée du Crime, Cauchemar, Complètement fou, et Chasseur Nocturne (les deux dernières proviennent du pack de cartes Nuit démentielle) ».

En 2022, la configuration minimale requise pour y jouer est naturellement obsolète. Elle mentionne un processeur Intel ou AMD 3 GHz ou tout processeur double-cœur ; une carte compatible PCI Express SM3 nVidia 6600 / ATI 1300 ; 2 Go de RAM. Les nostalgiques peuvent d’ailleurs consulter notre dossier sur les performances de Batman Arkham Asylum publié à l’époque.

Source : DSOGaming