Un pack ajoute 132 nouvelles créatures et 35 zones à Skyrim

Dans un peu plus d’un mois, le 11 novembre prochain, Skyrim reviendra sous la forme d’une The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition sur consoles (anciennes comme actuelles) et aussi PC. Une énième occasion de repartir chasser des morts-vivants tels que les draugr, quelques Daedra et machines Dweemer. Mais pour ceux qui parcourent les terres de Bordeciel depuis la sortie du jeu en 2011, tous ces ennemis ont certainement fini par devenir un peu trop familiers. Afin de renouveler les créatures à occire, le moddeur Mihail propose un High Fantasy Pack- Mihail Monsters and Animals qui ajoute notamment 132 nouveaux monstres.

D’ailleurs, ce pack ne se limite pas à introduire de nouvelles proies, souvent inspirées d’autres jeux, et dont certaines sont illustrées ci-dessus. Il propose également d’autres moyens d’en venir à bout, avec 22 armes et 11 sorts ; il enrichit le nombre d ‘environnements par le biais de 35 zones inédites (camps, navires…) et 41 ingrédients supplémentaires.

Uniquement pour le Skyrim de 2011 pour l’instant

Le fichier, à télécharger sur le Nexusmods, pèse 1,7 Go. Pour l’instant, il se limite à la version originale du jeu mais Mihail a indiqué qu’il proposerait prochainement une version de son pack pour Skyrim Special Edition. Par ailleurs, notez qu’il requiert les DLC Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire.

Bien sûr, il y a pléthore de mods / packs pour Skyrim et sa spéciale édition. Parmi ceux dont nous avons déjà parlé sur le site et qui étoffent le contenu, citons A Witcher’s Adventure, un mod qui transplante certains éléments issus de la franchise The Witcher dans Skyrim, ou plus simplement le Skyrim Weapons Expansion, qui complète la panoplie d’armes avec une centaine d’objets supplémentaires.

