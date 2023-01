be quiet! lance des alimentations ATX 3.0 grand public et sa première pâte thermique métal liquide

La marque allemande présente ses Pure Power 12, des alimentations ATX 3.0 certifiées 80+ Gold proposées dans des capacités de 550 à 1000 W. Pour les pâtes thermiques, be quiet! lance les DC2 et DC2 Pro ; la Pro est la première pâte thermique métal liquide de la marque.

Après avoir lancé les Dark Power 13 il y a une quinzaine de jours – des alimentations ATX 3.0 certifiées 80+ Titanium – be quiet! continue d’étoffer sa gamme, cette fois par le biais de Pure Power 12 M, sa seconde gamme d’alimentations entièrement compatibles ATX 3.0, mais qui cible cette fois le grand public. Celle-ci contient cinq modèles de 550, 650, 750, 850 et 1000 watts. Tous sont certifiés 80+ Gold et entièrement modulaires.

© be quiet! © be quiet!

L’entreprise allemande annonce également de nouvelles pâtes thermiques, les DC2 et DC2 Pro. La DC2 Pro est la première pâte thermique de métal liquide de be quiet!

Comparatif d’alimentations pour PC : nos tests de 200 modèles

Pure Power 12 M : des alimentations ATX 3.0

Les alimentations Pure Power 12 M prennent donc en charge la norme ATX 3.0, autrement dit les caractéristiques de puissance définies par le PCI Express 5.0 ; plus simplement, elles possèdent un connecteur 12VHPWR. En outre, les modèles Pure Power 12 M proposent jusqu’à quatre connecteurs PCIe 6+2 « traditionnels » afin de garantir une compatibilité avec toutes les cartes graphiques. Soulignons en effet que pour la génération actuelle, seules les GeForce RTX 4000 de NVIDIA ont adopté le connecteur 16 broches ; les Radeon RX 7000 d’AMD conservent les connecteurs 6 et 8 broches.

Les alimentations Pure Power 12M sont certifiées 80 PLUS Gold (efficacité allant jusqu’à 93,2 %). Elles possèdent deux rails 12 V indépendants et intègrent un ventilateur be quiet! de 120 mm.

Les Pure Power 12 M seront disponibles à partir du 7 février. Les prix de vente conseillés sont : 169,90 euros (1000 W), 139,90 euros (850 W), 119,90 euros (750 W), 109,90 euros (650 W) et 94,90 euros (550 W). Tous les modèles sont couverts par une garantie constructeur de 10 ans.

Ketchup, dentifrice ou morceau de fromage : quel ingrédient fait la meilleure pâte thermique ?

Pâtes thermiques DC2 et DC2 Pro

Concernant les nouvelles pâtes thermiques, la DC2 a une conductivité thermique de 7,5 W/mK. La DC2 Pro, qui est la première pâte thermique de métal liquide de be quiet!, a une conductivité thermique de 80 W/mK.

Les DC2 et DC2 Pro seront aussi disponibles à partir du 7 février, à des tarifs de 7,90 euros et 11,90 euros la seringue respectivement.

Source : communiqué de presse be quiet!