be quiet! présente ses alimentations Dark Power 13 : ATX 3.0 et certification 80+ Titanium

be quiet! présente sa première gamme d’alimentations entièrement compatibles ATX 3.0 : la Dark Power 13. Composée de trois modèles de 750, 850 et 1000 watts, les Dark Power 13 remplacent directement leurs prédécesseurs, les Dark Power 12. Tous les modèles offrent une prise en charge totale de l’ATX 3.0 (câble 16 broches 12VHPWR, PCIe 5.0) et bénéficient d’une certification 80 Plus Titanium (soit jusqu’à 95,8 % d’efficacité).

© be quiet! © be quiet!

La marque met également en avant « une clé d’overclocking, qui combine les quatre rails 12 V en un rail unique avec une puissance de sortie plus élevée, idéale pour les processeurs ou les cartes graphiques overclockés ».

Comparatif d’alimentations pour PC : nos tests de 200 modèles

Prise en charge complète de la norme ATX 3.0

La Dark Power 13 adoptent donc la norme ATX 3.0, qui respecte les caractéristiques de puissance définies par le PCI Express 5.0. be quiet! explique : « Contrairement à la norme ATX 2.X, qui supporte des pics de tension élevés mais ne définit pas de maximum au-dessus de la puissance nominale de l’alimentation, l’ATX 3.0 définit des valeurs cibles claires. Plus précisément, la connexion PCIe pour la carte graphique doit permettre des variations de tension jusqu’à trois fois la consommation électrique. »

En outre, les alimentations ATX 3.0 de 450 watts ou plus nécessitent également un nouveau connecteur 12VHPWR, capable de fournir une puissance nettement supérieure. Tous les modèles Dark Power 13 supportent jusqu’à 600 watts de puissance sur le connecteur 12VHPWR, tout en offrant quatre connecteurs PCIe 6+2 traditionnels « pour une compatibilité totale avec les cartes graphiques ».

Rappelons que seules les GeForce RTX 4000 utilisent la norme ATX 3.0 pour le moment. Les Radeon RX 7900 XTX / XT d’AMD restent sur les classiques 8 et 6 broches.

80 Plus Titanium

Outre la certification Titanium 80 Plus, ces Dark Power 13 bénéficient de la topologie « Active Rectifier + Full Bridge LLC + SR + DC-DC » et une conception interne sans fil du côté DC. Les alimentations embarquent des condensateurs japonais 105 °C à longue durée de vie.

Par ailleurs, be quiet! utilise un nouveau ventilateur sans cadre pour la gamme Dark Power 13. Le Silent Wings de 135 mm est placé directement sous une façade entièrement en mesh avec une ouverture en forme d’entonnoir redessinée. Résultat : « Une circulation optimale de l’air, garantissant un refroidissement optimal des composants, même en cas de charge extrême ».

Enfin, au sujet de la clé d’overclocking évoquée en début d’article, elle « permet à l’utilisateur de faire passer l’alimentation du mode multi rail au mode monorail en pressant simplement un bouton, augmentant ainsi la stabilité de l’alimentation dans des situations d’overclocking extrêmes ».

Les boîtiers sont en acier et fournis avec un jeu complet de câbles modulaires, gainés et noirs. be quiet! assortit les Dark Power 13 d’une garantie fabricant de 10 ans. Les alimentations seront disponibles à partir du 24 janvier aux prix de détail conseillés de 294,90 euros (1000 W), 259,90 euros (850 W) et 214,90 euros (750 W).

Caractéristiques © be quiet! © be quiet!

Câbles fournis bloc 1000W © be quiet! Câbles fournis blocs 750 / 850W © be quiet!

Source : communiqué be quiet!