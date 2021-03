be quiet! lance le ventirad Pure Rock Slim 2 et les dissipateurs SSD MC1 et MC1 Pro

be quiet! dévoile un nouveau ventirad, le Pure Rock Slim 2. Modèle Slim oblige, il est nettement plus compact et léger que le Pure Rock 2 classique, avec des dimensions de 82 x 97 x 135 mm et un poids de 385 grammes. Ce modèle simple tour est capable de prendre en charge un processeur dont le TDP atteint 130 W. Il embarque un ventilateur Pure Wings 2 PWM de 92 mm.

Cette turbine a une vitesse de rotation maximale de 2 000 tr/min pour un niveau sonore de 25,4 dBA. Afin de transférer la chaleur jusqu’aux ailettes en aluminium, be quiet! a opté pour 3 caloducs de 6 mm en contact direct avec le CPU. Niveau look, ce Pure Rock Slim 2 « se voit coiffer, aux extrémités de ses caloducs, d’une plaque en aluminium brossé maintenue par des capuchons en aluminium ». Il est compatible avec les sockets Intel 1200 / 1150 / 1151 / 1155 et AMD AM4 / AM3. Le Pure Rock Slim 2 sera disponible à partir du 23 mars à un tarif de 25,90 euros TTC. Il bénéficie de trois ans de garantie.

Dissipateurs MC1 et MC1 Pro

Les dissipateurs MC1 et MC1 Pro sont conçus pour les SSD M.2 2280. Leur rôle : « dissiper la chaleur des SSD pour que ceux-ci conservent des performances toujours optimales, même lors de charges prolongées ». Dans les deux cas, il s’agit de dissipateurs passifs ; le MC1 Pro hérite d’un caloduc intégré censé améliorer ses prestations.

Les MC1 et MC1 Pro seront disponibles début avril à respectivement 12,90 et 16,90 euros TTC. Là encore, la garantie est de trois ans.