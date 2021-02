be quiet! présente ses alimentations modulaires Dark Power 12, certifiées 80 Plus Titanium

Des modèles haut de gamme de 750, 850 et 1 000 watts.

Le catalogue de be quiet! comprenait déjà une gamme d’alimentations Dark Power Pro 12, mais celle-ci débute à 1 200 watts. Pour le grand public, le fabricant allemand lance donc sa série Dark Power 12. Elle se compose de trois modèles : 750, 850 et 1000 watts. Entièrement modulaires, les blocs bénéficient d’une certification 80 Plus Titanium (jusqu’à 95,9 %). Ils embarquent des condensateurs japonais 105°C.

Les alimentations ont droit à ventilateur breveté Silent Wings 135 mm. Pour reprendre les mots de be quiet!, ce ventilateur « placé directement sous une grille profite d’une prise d’air en forme d’entonnoir pour augmenter le débit et ainsi permettre un refroidissement des plus efficaces. En outre, la vitesse de rotation du ventilateur est très basse, ce qui assure un fonctionnement quasiment inaudible, rendant ainsi superflues les solutions semi-passives ».

Clé d’overclocking

L’un des autres arguments mis en avant par la marque est « une clé d’overclocking [qui] permet aux utilisateurs de combiner les quatre rails 12V en un rail unique haute performance, idéal pour les processeurs et cartes graphiques overclockés ». Cette fonctionnalité « permet aux utilisateurs de combiner plusieurs rails en un rail unique d’une simple pression, participant à la stabilité de l’alimentation lors d’overclocking poussé ».

be quiet! octroie une garantie de 10 ans. Cette gamme Dark Power 12 sera commercialisée à partir du 9 mars. Les prix conseillés sont de 214,90 euros (750 Watts), 249,90 euros (850 Watts) et 279,90 euros (1 000 Watts).