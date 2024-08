Les Ryzen deviennent plus performants sous Windows 11 23H2, les modèles Zen 3 à Zen 5 concernés

Microsoft a publié une mise à jour pour Windows 11 23H2 qui apporte une optimisation spécifique aux processeurs AMD, notamment les modèles Zen 3, Zen 4 et Zen 5. Cette mise à jour optionnelle améliore sensiblement les performances pour les utilisateurs de processeurs Ryzen.

©Igor’s Lab

Les utilisateurs de processeurs AMD Ryzen n’auront finalement pas besoin d’attendre la version 24H2 de Windows 11 pour profiter d’améliorations significatives des performances de leur processeur Zen 3, Zen 4 ou Zen 5. Microsoft et AMD ont décidé de porter ces optimisations dans Windows 11 23H2, via un patch optionnel.

Des optimisations spécifiques aux processeurs Ryzen

Intégrée aux processeurs depuis des décennies, la prédiction de branchement permet d’anticiper le flux d’instructions à exécuter. En améliorant la précision de cette prédiction, comme c’est le cas sur l’architecture Zen 5 des Ryzen 9000 Series, il est possible d’augmenter les performances du processeur en minimisant les temps d’attente et en maximisant l’utilisation des ressources.

La sortie de la dernière gamme de processeurs AMD Ryzen 9000 Series a toutefois été marquée par certaines controverses, notamment en raison de performances insatisfaisantes comme nous avons pu le constater dans notre test du Ryzen 9 9950X. Pour résoudre ce problème, le constructeur et Microsoft ont amélioré la prise en charge de la prédiction de branchement dans la dernière version Preview de Windows 11 24H2. Les différents tests réalisés ont alors montré des gains de performance allant jusqu’à 11 % dans certains cas, même si les résultats peuvent varier selon les applications et les configurations matérielles.

La mise à jour KB5041587 apporte ces mêmes optimisations à Windows 11 23H2 ; les processeurs Ryzen devraient ainsi profiter de gains de performance similaires à ceux observés dans Windows 11 24H2. Cela pourrait redonner un coup de pouce aux processeurs AMD -en particulier ceux basés sur les architectures Zen 3, Zen 4 et Zen 5, soit les Ryzen 5000, 7000 et 9000 Series- dans les jeux et avec certaines charges de travail bureautiques.

Optionnelle, cette mise à jour est toutefois encore en version Preview, ce qui signifie qu’elle peut comporter des risques plus élevés d’instabilité ou de dysfonctionnement. Si d’aventure vous souhaitiez l’essayer, vous la trouverez dans Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives.