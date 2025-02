Les prix des processeurs AMD Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D dévoilés

Les prix des processeurs AMD Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D se précisent avec de nouvelles informations venues des USA. Les tarifs en France ne devraient pas beaucoup différer.

Les processeurs haut de gamme AMD Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D, équipés de la technologie 3D V-Cache et basés sur l’architecture Zen 5, ont été repérés sur plusieurs sites de vente en ligne, révélant leurs prix préliminaires.

Selon des fuites rapportées par le leaker @momomo_us, ces processeurs ont été pré-listés sur des sites majeurs de vente en ligne en Amérique du Nord, tels qu’Amazon et Newegg. Bien que les pages produits soient visibles sur Newegg, il n’est pas encore possible d’acheter les processeurs ou de voir leurs prix directement.

Cependant, des captures d’écran montrent que le Ryzen 9 9900X3D est affiché à un prix de 599,99$, tandis que le Ryzen 9 9950X3D est proposé à 699,99$. Une autre capture d’écran de Newegg indique un prix de 712,40 dollars pour le Ryzen 9 9950X3D. Ces prix sont similaires à ceux de leurs prédécesseurs lors de leur lancement, suggérant qu’AMD n’augmentera pas le prix de vente conseillé pour ces nouveaux modèles, contrairement à ce qui a été fait pour le Ryzen 7 9800X3D.

Il est important de noter que ces informations ne sont pas officielles et doivent être considérées avec prudence. Les processeurs Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D devraient offrir des capacités de calcul puissantes et des performances de jeu de premier plan, grâce à une conception améliorée du CCD avec la technologie 3D V-Cache. Cette amélioration permet aux processeurs de conserver des fréquences d’horloge similaires à celles des variantes non-X3D, tout en offrant un potentiel d’overclocking impressionnant.

Le lancement de ces processeurs est prévu pour mars, en même temps que la nouvelle gamme de cartes graphiques Radeon RX 9000 basées sur l’architecture RDNA 4.