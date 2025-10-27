Cette carte graphique Nvidia est quasiment irréparable et agace les réparateurs

La NVIDIA RTX 5090 Founders Edition est critiquée par les experts en réparation pour son design interne complexe et fragile, rendant toute intervention risquée et la carte souvent irréparable en cas de dommage, faute de pièces détachées disponibles.

Image : NorthridgeFix

La Nvidia RTX 5090 Founders Edition fait l’objet de vives critiques de la part des spécialistes en réparation de matériel informatique. Northridge Fix, un expert reconnu dans le domaine, a récemment pointé du doigt des défauts de conception majeurs sur ce modèle, le qualifiant de l’un des pires designs jamais observés sur une carte graphique grand public. Selon ses observations, la carte présente une architecture interne particulièrement complexe et fragile, rendant toute tentative de modification ou de réparation extrêmement risquée, voire impossible dans certains cas.

Image : NorthridgeFix

Le problème principal réside dans la structure même de la carte. Contrairement aux générations précédentes, la RTX 5090 Founders Edition est conçue en deux parties distinctes : le circuit imprimé principal et l’assemblage du connecteur PCIe, reliés par un connecteur souple (FPC) d’une grande fragilité. Lors d’une intervention visant à installer un système de refroidissement par eau, un utilisateur a endommagé ce connecteur, rendant la carte inutilisable.

Northridge Fix a constaté que les broches du connecteur, extrêmement fines et nombreuses, se brisent ou se plient facilement lors de toute manipulation. Pire encore, ces pièces ne sont pas disponibles sur le marché, ce qui empêche toute réparation efficace. Une fois le connecteur endommagé, la carte devient irréparable, faute de composants de rechange accessibles.

Image : NorthridgeFix

L’expert met en garde les consommateurs : toute ouverture de la carte pour une modification ou une maintenance expose à un risque élevé de dommage irréversible. Il recommande donc d’éviter l’achat de ce modèle, surtout pour ceux qui envisagent des modifications matérielles. Cette mise en garde s’ajoute aux critiques déjà formulées concernant le connecteur d’alimentation 16 broches, réputé pour sa sensibilité à la surchauffe et aux défaillances.

Cette situation soulève des questions sur les choix de conception de NVIDIA pour sa gamme haut de gamme, où la recherche de compacité et de performance semble avoir pris le pas sur la robustesse et la réparabilité, des critères pourtant essentiels pour les utilisateurs exigeants.