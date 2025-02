Cette entreprise pourrait concurrencer Tesla sur les robots humanoïdes

Apple explore apparemment le développement de robots à usage domestique, selon le très célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui en vérité, annonce un peu tout et n’importe quoi, il y a bien des vérités dans le lot. Cette initiative intervient alors que l’intérêt pour les robots humanoïdes croît dans le secteur technologique, avec des figures notables comme Elon Musk soulignant leur potentiel.

Un développement qui débute

Selon Kuo, l’initiative robotique d’Apple est actuellement en phase de preuve de concept ou de développement précoce. Contrairement à d’autres entreprises qui pourraient se concentrer uniquement sur la conception physique des robots humanoïdes, Apple s’intéresserait davantage à la manière dont les consommateurs interagiront avec ces robots. Cette approche est cohérente avec l’accent mis par Apple sur l’expérience utilisateur dans la conception de ses produits.

Kuo indique qu’Apple privilégie le développement de matériel et de logiciels de détection comme technologies centrales pour ses robots. L’entreprise semble plus préoccupée par la manière dont les utilisateurs percevront et interagiront avec ces robots plutôt que par leur apparence physique. Cela suggère qu’Apple vise à créer des solutions robotiques intuitives et conviviales.

Calendrier de développement

L’analyste prévoit qu’Apple ne commencera probablement pas la production de masse de ces robots avant 2028, étant donné le stade précoce du développement. L’entreprise recrute activement des talents pour sa division robotique et partage ouvertement ses travaux de preuve de concept pour attirer des employés potentiels.

Kuo met en garde contre le fait que la phase actuelle de preuve de concept ne garantit pas que les robots seront finalement commercialisés. Cette phase est cruciale pour Apple afin d’évaluer la viabilité d’un produit avant de s’engager dans un développement à grande échelle. Un exemple de projet qui n’a pas dépassé ce stade est l’Apple Car, qui aurait été abandonné en avril de l’année dernière après des années de spéculation.

Les tendances du marché des robots humanoïdes

L’intérêt pour la robotique et l’intelligence artificielle est en plein essor dans le secteur technologique. Elon Musk de Tesla a déclaré que son entreprise vise à produire des dizaines de milliers de robots humanoïdes d’ici 2027. De plus, les GPU Blackwell de Nvidia, connus pour leurs capacités en IA, devraient également jouer un rôle significatif dans le développement des robots humanoïdes.

Des experts de l’industrie, dont Cathie Wood d’Ark Invest, prédisent que le marché des robots humanoïdes pourrait valoir des milliers de milliards de dollars. Ces robots devraient améliorer la productivité industrielle en réduisant les accidents et en augmentant l’efficacité par rapport aux méthodes actuelles et à la main-d’œuvre humaine.

L’incursion d’Apple dans la robotique, bien qu’encore à ses débuts, reflète l’engagement continu de l’entreprise envers l’innovation et son accent stratégique sur les technologies émergentes.