Cette imprimante 3D tient dans votre poche, ce n’est plus de la science-fiction

Un nouveau genre d’imprimante 3D vient d’être développé. Un prototype pas plus grand qu’une pièce de monnaie permet de faire des impressions en trois dimensions grâce à un système d’antenne optique projetant des faisceaux de lumière.

©MIT et Université du Texas à Austin

L’imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité d’écrits, d’illustrations mais aussi d’objets. Grâce aux nouvelles technologies, les imprimantes modernes ne se contentent pas uniquement de reproduire un texte mais peuvent également créer des pièces en trois dimensions.

La technique est certes légèrement différente mais le principe reste le même et, comme l’imprimerie traditionnelle, l’impression 3D bénéficie des avancées technologiques et scientifiques. De ce fait, comme les imprimantes pour smartphone, celles qui permettent de créer des objets de toutes pièces pourraient un jour rentrer dans la poche.

C’est en tout cas ce que suggèrent les travaux de chercheurs du MIT en collaboration avec ceux de l’Université du Texas à Austin. Grâce à eux, un prototype d’imprimante 3D plus petit qu’une pièce de monnaie a pu être conçu.

Ainsi, à l’avenir, il ne sera plus forcément obligatoire de s’encombrer d’une imprimante 3D pouvant atteindre des dimensions imposantes pour créer des objets à partir de résine durcie. Cette nouvelle machine pourrait être une petite révolution, notamment dans le domaine médical.

Une imprimante 3D holographique

Le prototype fonctionne en utilisant une puce photonique qui concentre un faisceau de lumière dans un puits de résine. Celui-ci durcit rapidement grâce à une longueur d’onde spécifique émise par la puce.

L’imprimante en question est particulièrement utile et économise de l’espace en se débarrassant de toutes pièces mobiles. À la place, celle-ci utilise plutôt de minuscules antennes optiques pour diriger le faisceau de lumière et créer les formes désirées.

©MIT et Université du Texas à Austin

En quelque sorte, la machine se sert d’une technique ressemblant à de la projection holographique au sein de la résine. Il ne s’agit pas là de science-fiction mais bien d’une réalité semble-t-il. Ses applications pourraient être nombreuses grâce à la simplicité de son utilisation, sa rapidité et sa praticité.

Un prototype avec de nombreuses applications

Par exemple, un médecin pourrait créer sur le terrain et rapidement un implant ou une prothèse grâce à cet appareil. La facilité de transport serait également un atout dans les missions spatiales selon les chercheurs. Dans ce genre de projet, chaque kilogramme compte et la taille et le poids de l’imprimante en feraient un candidat idéal.

Enfin, si ce genre de technologie finit par se démocratiser, elle pourrait être très utile aux usagers lambda également. L’imprimante 3D pourrait par exemple servir en modélisme, pour créer un double de clé en cas de perte ou bien remplacer le châssis de son Apple Watch Series 9.

En revanche, ce prototype a évidemment besoin de matière première pour fonctionner. Si l’imprimante est capable de rentrer dans une poche, il faudrait tout de même transporter la résine permettant la confection d’objets.

Des chercheurs du MIT et de l’Université du Texas ont créé une imprimante 3D qui tient dans la poche.

Leur prototype est plus petit qu’une pièce de monnaie et utilise des faisceaux lumineux pour imprimer.

Les applications de l’imprimante 3D sont nombreuses, notamment en médecine ou en aérospatial.

Source : Nature Light Science and Applications